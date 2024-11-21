奪美國國家圖書獎 楊双子：書寫為了回答台灣人是什麼人

第75屆美國國家圖書獎於美國時間20日晚間在紐約舉行，楊双子《臺灣漫遊錄》英文版Taiwan Travelogue，獲得翻譯文學大獎，英文版由金翎（Lin King）翻譯，Graywolf出版社於今年十一月出版，《臺灣漫遊錄》是第一本台灣文學作品獲得美國國家圖書獎。

出版此書的春山出版社表示，《臺灣漫遊錄》是一本以1938年日治時期為背景的小說，描述日本作家青山千鶴子來台旅居一年，與擔任翻譯的王千鶴一同搭鐵道旅遊，並吃遍各地美食的故事。小說展現30年代的臺灣社會景象，透過兩人的互動，展現殖民者與被殖民者之間的複雜關係。正如《紐約時報》的書評所說，這是一本討論殖民權力的俄羅斯娃娃，展現「小說中的小說」，「翻譯裡的翻譯」。

楊双子得獎致詞時表示，有人問她為什麼要書寫一百年前的事情，她總是回答書寫過去是為了走向未來，「100年前就有台灣人說『台灣是台灣人的台灣』，今天的台灣人也依然說這句話，然而我們對話的對象並不相同，100年前對日本人這麼說，現在對中國人說。台灣一直都在面對強大、具侵略性的國家，與此同時，台灣人內部的國家認同、族群認同也相當複雜。」

楊双子表示，「我書寫，是為了回答台灣人究竟是什麼人；我書寫過去，是為了走向台灣的未來。」

金翎致詞時特別感謝《臺灣漫遊錄》英文版編輯Yuka Igarashi，以及出版社Graywolf，這家獨立且非營利的出版社，一直致力引進各種文學討論。

春山出版社表示，《臺灣漫遊錄》2020年出版後，獲得金鼎獎文學圖書獎肯定。日文版《台湾漫遊鉄道のふたり》由中央公論新社於2023年出版後，不僅獲第十屆日本翻譯大賞，市場上更累印破萬本，深獲日本讀者喜愛。《臺灣漫遊錄》英文版自傳出進入美國國家圖書獎翻譯文學決選名單後，又陸續引起多國興趣，目前也已售出韓國版，捷克語則正在洽談中。