青年百億海外圓夢計畫來了 最高200萬15歲就能申請

青年百億海外圓夢基金計劃來了，行政院會今天拍板，未來將分成鼓勵青年自主提案的「築夢工場組」，以及提供國際組織、機關見習的海外翱翔組，另有主題式的年度旗艦計畫，15歲至30歲青年都能申請，總名額破600名，個案補助經費為150萬到200萬元不等，明年1月公告徵件。

「國家幫青年圓夢，也可以讓青年圓國家的夢。」行政院長卓榮泰提醒，為鼓勵更多青年勇敢圓夢，搭建舞台的工作就由國家來做；他特別提醒，未來在評比中務必注重公平，以及合理的分配比例，請教育部積極與立法院朝野黨團溝通爭取，完成預算審議。

「青年百億海外圓夢基金計畫」經費規模達百億元，除分4年編列公務預算外，另由國發基金挹注，明年第一年將投入10億，並逐年增加10億，至2028年達到百億。由於計畫屬國家級跨部會合作計畫，行政院規劃成立跨部會工作小組，由各相關部會協助開發海外組織、機關見習機會。

教育部青年發展署副署長諶亦聰簡報指出，「築夢工場組」由青年自主提案，政府提供孵化輔導資源與機制，每名最高200萬元，名額200名以上；「年度旗艦計畫」每年度由部會提出主題，明年為環境部「環境永續」，呼應政府淨零碳排的目標，每名最高200萬元、名額60名。

諶亦聰指出，「海外翱翔組」結合相關部會與民間組織，規劃國際組織或基金會、智庫見習，青年議會及交流，創業與產業培訓及各式青年行動等多元主題類別，提供青年申請赴國外見習及培訓機會，青年依據圓夢機會提案申請，每名最高150萬元、名額350名以上。

諶亦聰指出，教育部預計明年1月將公告第1階段圓夢機會，邀請青年屆時踴躍提案申請，相關申請資訊將公布於「iYouth青年國際圓夢平臺；另設立「圓夢許願池」專區，歡迎有夢想的青年朋友至該專區寫下心中圓夢期待。