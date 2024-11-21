史上第一次！楊双子「台灣漫遊錄」奪下美國國家圖書獎

美國國家圖書基金會美東時間9月20日舉行2024年國家圖書獎（National Book Awards 2024）頒獎典禮，由楊双子著、金翎英譯的《台灣漫遊錄》奪下翻譯文學類大獎（Translated Literature）。這是翻譯文學獎項2018年重新改革以來，第一本翻譯自華語的小說，亦為台灣小說首度拿到美國文學指標性大獎。

美國國家圖書獎分為小說、非小說、詩歌、翻譯文學和青少年文學等5個類別。9月份陸續公布各類別的10部作品入圍名單，10月1日公布決選5部名單，最終將於11月20日頒獎典禮宣布最後得主。

今年翻譯文學入圍的10本書是以華語、阿拉伯語、丹麥語、法語、西班牙語和瑞典語等6種語言書寫。過去幾年陸續有日文及韓文翻譯著作上榜，韓裔日籍作家柳美里「JR上野站公園口」曾獲2020年獎項。《台灣漫遊錄》在今年入圍的10部作品中，台灣成為亞洲唯一代表，