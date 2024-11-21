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青年百億海外圓夢計畫 最高補助200萬

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
教育部次長葉丙成（左）、行政院政務委員史哲（右）。記者黃婉婷／攝影
教育部次長葉丙成（左）、行政院政務委員史哲（右）。記者黃婉婷／攝影

賴清德總統推出青年百億海外圓夢計畫，行政院會今將拍板相關計畫，未來將分成提供青年赴國際組織、智庫見習培訓的「海外翱翔組」，另有鼓勵創意提案的「築夢工場組」，十五歲至卅歲青年都能申請，總名額為五五○名，第一階段將在明年一月徵件、三月收件，四月公告，第二階段時間待定。

行政院政務委員史哲指出，青年百億海外圓夢基金計畫經費將分四年編列，明年第一年編列十億元，此後逐年增加十億元，第四年為四十億元，達到百億元規模。對象為十五至卅歲青年，每年開放兩階段申請。個案補助經費限為一五○萬到二百萬元不等。

此次計畫將分為三大子項目，分為築夢工場組與海外翱翔組，築夢組鼓勵青年自主提案，翱翔組則由政府主導，讓青年有機會去國際組織、智庫或基金會見習培訓；另有「年度旗艦計畫組」，每年都會設定主題，明年主責部隊為環境部，主題聚焦環境永續。

教育部次長葉丙成補充，築夢工場組首年預計補助二百人；攻讀學位不在計畫範圍，青年可循既有公費留學管道。

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