青年百億海外圓夢基金抵達 申請條件曝光明年1月徵件

賴總統推出青年百億海外圓夢計畫，行政院會明天將拍板相關計畫，未來將分成提供青年赴國際組織、智庫見習培訓的海外翱翔組，另有鼓勵創意提案的「築夢工場組」，15歲至30歲青年都能申請，總名額為550名，第一階段將在明年1月徵件、3月收件，4月公告，第二階段時間待定。

行政院政務委員史哲指出，青年百億海外圓夢基金計畫經分將分4年編，明年第一年編列10億元，此後逐年增加10億元，第4年為40億元，達到百億規模。對象為15至30歲青年，每年開放兩階段申請。

此次計畫將分為三大子項目，分為築夢工場組與海外翱翔組，築夢組鼓勵青年自主提案，翱翔組則由政府主導，讓青年有機會去國際組織、智庫或基金會見習培訓，及年度旗艦計畫組，每年都會設定主題，明年主責部隊為環境部，主題聚焦環境永續。

教育部次長葉丙成補充，築夢工場組主要鼓勵青年自主提案，教育部負責「孵化」輔導資源及機制，也會要求設定各階段目標，達到前期目標才會投入下階段補助，謹慎使用納稅人的血汗錢，首年預計補助200人。不過，他說，攻讀學位不在計畫範圍，青年可循既有公費留學管道。

葉丙成舉例，過去有對台灣茶文化很著迷的大學生，決定休學拿著兩個行李箱走遍歐洲，推廣台灣茶文化，讓他非常感動，築夢組就可能是類似計畫。

「國家幫青年圓夢，有朝一日青年也能幫國家造夢。」史哲解釋，翱翔組較正經，築夢組則以開放的心讓青年競爭，不限制地點或一定要宣傳台灣文化，希望看到青年築夢計畫的獨特性、公益性、公共性、前瞻性，其餘都不設限，歡迎民眾提案；明年年總名額為550名，個案補助經費限為150萬到200萬元不等。