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台灣學術網路服務技術革新 穩定線上教育平台

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部建置台灣學術網路內容傳遞網路服務（Content Delivery Network），於13個區域網路中心及22個縣市教育網路中心建構CDN節點。本報資料照片
教育部建置台灣學術網路內容傳遞網路服務（Content Delivery Network），於13個區域網路中心及22個縣市教育網路中心建構CDN節點。本報資料照片

教育部為優化中小學學術網路服務，於前瞻2.0數位建設計畫建置台灣學術網路內容傳遞網路服務（Content Delivery Network），於13個區域網路中心及22個縣市教育網路中心建構CDN節點，並納入教育部全球資訊網、教育媒體影音網、因材網及愛學網等網站，減少緩衝時間，確保學習流暢。

教育部表示，內容傳遞網路架構可讓學校老師、學生就近從所在縣市的教育網路中心，取得所需數位學習資源，因此，外島的師生也能直接從當地的教育網路中心取得數位學習內容，可大幅縮短傳輸時間，降低骨幹頻寬流量及存取延遲。

除此之外，教育部也表示，CDN在學術網路中可以增強安全性及可用性，透過多個伺服器站點，防止教育部教學網站和數據受到惡意攻擊的威脅，如DDoS攻擊防護，保護網站的安全性。

教育部指出，截至113年9月底，計畫已建置完成22縣市教育網路中心的CDN節點及13個區域網路中心之CDN備援服務，並持續將教育媒體影音網、因材網、愛學網、教育雲入口網、推動中小學數位學習精進方案入口網等數位學習網站納入CDN服務，經測試能有效縮短師生透過網路擷取數位內容所需時間及提升下載速度。

教育部指出，台灣學術網路CDN將持續加入教育部教學網站，並邀請各縣市教育局處參與，將各縣市常用數位資源及應用納入台灣學術網路CDN的服務範圍，使教育部或各縣市存取所需的數位學習資源時，皆可提供快速、低延遲的順暢網路服務。

台灣學術網路 教育部 網站

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