影／教保員粗魯拉扯幼童排隊惹議 新城幼兒園長鞠躬道歉

花蓮縣新城鄉立幼兒園昨天校外參訪，一名教保員為了讓幼童排好隊伍，多次拉扯，影片在網路流傳，引起討論。當事園長今天出面鞠躬道歉，坦承教保員動作非常不應該，已致電全班家長道歉，她及當事人都記過處分。

新城鄉幼大班有22名幼童，昨由兩名教保員帶隊到廣安宮參訪，有民眾拍下影片，幼童在廟前排隊時，其中一名教保員多次出手拉扯，動作顯得粗魯。

吳姓園長今天出面鞠躬道歉，說明事發經過。她表示，昨天到達時天氣已經有點變化，賴姓教保員可能擔心會下雨，比較心急，才會出手拉扯，這個動作非常不應該，昨已請各班教保員一一向家長致歉，這班教保員也一個一個與班上家長聯繫、道歉，確認孩子沒有因此受傷，也希望家長們再給鄉幼一個機會。

吳姓園長說，她在幼教界很久，珍惜這個工作，也樂意為家長服務，發生這件事她非常難過，鄉長何禮臺十分重視，指示立刻處置，當事教保員會記過，她本人有連帶責任，同樣記過。

吳姓園長表示，昨向家長道歉說明後，都說下次不要再犯了，感謝家長包容，也請家長給予更嚴厲的督導，這樣不恰當的行為，絕不能在幼兒園再次出現，也向幼教同業致歉，希望同業引以為鑑。

鄉民代表傅緯豪說，鄉幼口碑很好，年年招生滿額，現有116名幼童。昨天影片在網路上流傳，家長一開始看到非常氣憤，他看到教保員沒有耐性拉扯小朋友，也非常痛心，立刻向公所反映。