物價人事飛漲、私校辦學難 教團拜會黨團提建言

私校團體今拜訪國民黨黨團，反映私校辦學困境，全國私立中學聯盟輪值主席温順德指出，近年物價及人事費用大增，學費卻未調升，影響辦學品質，且私校超額年金與日俱增，恐成為壓垮私校財務的最後一根稻草。國民黨立委柯志恩回應，私校為國省下鉅額公帑，政府理應盡量協助，不應有差別待遇。

全國私立中學聯盟輪值主席温順德、汪大久、劉安國、陳建佑，及中華民國私立學校文教協會理事長王育文、副理事長李萬吉、常務理事蔡雅賢等人，今日上午到立院國民黨團拜會，提出私校經營困境與建議。

僑泰高中校長温順德表示，近年物價飛漲、人事費用大增，但學費並未隨之調升，雜費更是20年凍漲，造成各校入不敷出，辦學品質大受影響，呼籲建立以財務結構為基礎的學費調整機制，並配合軍公教調薪同步調漲學費，且訂定以物價指數為計算基準的雜費調漲制度，合理反映辦學成本。

温順德也提到，各私校超額年金與日俱增，將成為壓垮私校財務的最後一根稻草，建議跨部會修訂公教人員保險法調整政府與學校負擔比率。現況下也應請教育部調高私校獎補助款，並將超額年金納入經費使用範圍，以減輕各私校負擔。

明道中學汪大久認為，公私立學校興辦目標不同，政府不應以相同標準檢視與要求，尤其私立中小學未受政府任何補助，必須自負盈虧，不論是入學還是教學方式，不僅不應干涉，還應須給予更大空間。

育達科大董事長王育文說，現行私校退場條例規定，私校法人解散清算後，財產歸退場基金、中央機關、公立學校、或地方政府，有違憲之虞。且政府不能只是立法強制私校退場，也須儘速成立跨部會專責單位，引導退場私校轉型為社會所需的公益事業，並提供董事會必要之輔導與協助。

針對兩團體的提議，教育及文化委員會立委柯志恩指出，私校同樣為國育才，且省下鉅額公帑，政府理當儘量協助，不應有差別待遇。對於超額年金、退場條例與捐款私校扣除額等問題，黨團會研議修法方向，讓法案更為公平合理。