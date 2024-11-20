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多益口說考生人數十年增65％ 忠欣董座曝企業如何提升人才英語力

遠見／ 文‧李加祈
考試示意圖。圖／Ingimage
考試示意圖。圖／Ingimage

「你多益考幾分？」打開人力銀行的求職頁面，不少公司設定多益成績門檻，而多益測驗台灣區總代理忠欣公司，更是所有員工每年都要考多益，進行「英語力大健檢」。除了政府推動雙語教育，企業也正走上這條雙語路，增加人才的國際競爭力。究竟，現在的企業用人會看重英語力的哪些面向？

企業海外設廠，需系統性提升人才英語力

當雙語議題持續延燒，不只學校開始推動英語力提升計畫，職場對於人才英語力的重視程度也日漸提升。忠欣董事長邵作俊強調，台灣經濟高度倚賴進出口貿易，「要跟全世界做生意， 英文是共通語言，」所以，企業人才要專業配上英語力，才能發揮最大能力。

忠欣公司執行長巴士誠則觀察到，隨著國際溝通日漸直接與頻繁，不只大企業，2024年許多中型企業主動聯繫忠欣公司，尋求轉型和職位英語的協助，由此可見，「系統性地提升人才英語力，已不再只是大型企業專屬需求。」巴士誠舉例，像是台積電到日本、美國、德國等地設廠，周遭的供應鏈廠商也都會跟去，因此電子科技業對雙語人才的需求提升許多，另外，像是金融業除了往東南亞國家設點，台灣也增設「雙語櫃檯」，需要更多雙語人才。

代理商忠欣董事長邵作俊。圖／忠欣提供
代理商忠欣董事長邵作俊。圖／忠欣提供

口說漸獲重視，多益口說考生人數增65％

根據多益資料，過去10年來，台灣人英語力提升不少。台灣考生的多益成績從2014年平均536分，提升到2023年的568分，平均提升30分。除了多益聽力和閱讀能力，巴士誠更觀察到，職場更重視口說能力，「現在聽讀只是基本，還要說得出口！」與十年前相比，2023年台灣多益口說測驗的考生人數增加65％，增幅顯示「英語口說」能力日漸受到重視。

而作為多益代理商的忠欣公司，本身就是英語力提升的最佳企業案例。

「好緊張，明年要開始考多益口說測驗了，」忠欣公司行銷經理說出公司主管的心聲。為了讓員工說的出口，巴士誠在公司內部增加主管的多益口說測驗成績標準，要求主管口說能力要達標。

五年前，在巴士誠的帶領下，員工每年都要考多益測驗，各主管還會收到部門的成績分析報告，協助職員提升英語力。甚至從明年開始，忠欣公司的主管還要參加多益的口說測驗。

帶英語口說零的員工去參展，弱點竟在吃飯

剛開始公布職務的英語力標準，引起不少反彈，巴士誠收到許多抱怨，像是「為什麼是650分」「看分數很不接地氣」等，因此，他耐心和員工們溝通，忠欣作為代理商，時常需要和原廠溝通，英語力已成為各部門基本能力。連後勤部門的人事、會計、行政等，也都要考多益，提升英語力成為每一位忠欣員工的一項KPI。

邵作俊回憶，有次帶一位完全不會說英語的員工去德國參展，「不會講，那先把英文型錄整本背下來，」那位員工真的努力把整本型錄背下來，因此在開會過程沒有太大問題，結果最大的困難竟然出現在：吃飯。因為餐桌對話沒有可參考背誦的內容，因此，該名員工在德國行結束後，奮發圖強學英文，甚至多益考到700多分。

圖擷自遠見雜誌
圖擷自遠見雜誌

跟執行長傳訊息，創造雙語使用情境

對於達到標準的員工，忠欣公司會頒發獎金，成績大幅進步的同仁也會被邀請和同事分享學習祕訣，「有同儕壓力，就會整個部門一起進步，」巴士誠觀察到，同事間互相鼓勵，會帶動整體部門英語力提升。

而對於成績不甚理想的員工，忠欣也會提供學習資源。有位多益只考190分的主管詢問巴士誠，該如何提升英語力？巴士誠要求和他傳訊息都用英語，一開始，不習慣英語溝通的主管，匯報事項都變得很簡短，常常傳「Boss， one minute.」這樣的簡短訊息。但經過幾個月的練習，這名主管漸漸能和巴士誠流利傳英語訊息，甚至讓他的多益成績連續三年進步，「英語自然而然就變成他的溝通工具了！」巴士誠樂見此景。

對邵作俊而言，推動職級英語力標準後，公司最明顯的變化是：工作效率提升許多。以前跟原廠溝通，常靠行銷部經理一人，後來大家英語力提升後，可以落實分工，導致工作效率提升。

邵作俊強調，「沒有人喜歡考試，」因此，把多益當作「能力里程碑」，知道目前英語程度，才能持續往下一階段前進，培育自己成為國際人才。

延伸閱讀

（本文出自2024.11.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

台灣人 多益 求職 競爭力 職場 英語 雙語教育

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