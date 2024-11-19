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影／因應青少年面對數位風險 跨黨派立委推數位公民素養教育

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
放伴教育協會理事長王希上午在《次世代數位公民素養》新書發表記者會表示，現在學生正在面臨「虛假詐騙與隱私外洩」、「社群成癮與焦慮」的雙重風險。記者杜建重／攝影
放伴教育協會理事長王希上午在《次世代數位公民素養》新書發表記者會表示，現在學生正在面臨「虛假詐騙與隱私外洩」、「社群成癮與焦慮」的雙重風險。記者杜建重／攝影

立委葛如鈞、張雅琳與台灣放伴教育協會理事長王希、武陵高中蕭同學上午一同在立法院召開《次世代數位公民素養》新書發表記者會，共同呼籲強化數位公民素養教育，以因應當前青少年所面對的各種數位風險。

放伴教育協會理事長王希表示，放伴至今四年，長期投入在媒體識讀與學生情緒壓力覺察等議題教育基於這些第一線經驗，王希認為現在學生正在面臨「雙重風險」：第一個風險是虛假詐騙與隱私外洩、第二個風險是社群成癮與焦慮。雖然現今青少年普遍被認為是「數位原住民」，從小就生活在網路、社群及各種數位工具之中，但不代表青少年就理所當然擁有「數位公民素養」。許多教師都有這樣共同經驗，學生們即使擅長使用手機，卻未必會使用電腦與搜尋，連課堂報告都是用 LINE 傳給老師，更別說對於網路交友、傳照片、假訊息等有什麼警覺意識，甚至已有學生表示「被騙是很常見的事情」。王希強調，看到這些第一線的故事，正是為什麼台灣社會需要《次世代數位公民素養》這本書的原因。

立委葛如鈞（右一）、張雅琳（右二）與台灣放伴教育協會理事長王希（左一）、武陵高中蕭同學（左二）上午一同在立法院召開《次世代數位公民素養》新書發表記者會，共同呼籲強化數位公民素養教育，以因應當前青少年所面對的各種數位風險。記者杜建重／攝影
立委葛如鈞（右一）、張雅琳（右二）與台灣放伴教育協會理事長王希（左一）、武陵高中蕭同學（左二）上午一同在立法院召開《次世代數位公民素養》新書發表記者會，共同呼籲強化數位公民素養教育，以因應當前青少年所面對的各種數位風險。記者杜建重／攝影

年輕人 社群 素養 網路

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