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新北快篩喪屍煙彈 首批千劑送8校

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北教育局採購1000劑依托咪酯新式快篩試劑，預計12月底前配發至8校。圖／新北教育局提供
新北教育局採購1000劑依托咪酯新式快篩試劑，預計12月底前配發至8校。圖／新北教育局提供

喪屍煙彈「依托咪酯」氾濫，新北教育局率六都之先，近日採購1000劑檢驗試劑，預計12月底前配發至8校，由學校與警局合作檢測，防止學生遭受「毒」害。

新北市教育局指出，第一波重點學校包含板橋高中、鶯歌工商、三重商工、中和高中、泰山高中、新店高中、瑞芳高工、淡水商工等，也會提供鄰近有需求學校領取。

新北市議員陳世軒指出，新興毒品「依托咪酯」引發許多社會問題，近期震驚全國毒駕案，造成新北市2名員警死亡。新北市上半年更有超過2成的使用者未成年，居各種毒品類別之冠，成為青少年最易取得毒品，要求教育局正視此問題並採購試劑。

陳世軒肯定教育局率先採購喪屍煙彈毒品最新型試劑，規畫採購1000劑，視後續使用狀況追加經費，預計12月中旬交貨。

新北教育局說，法務部已將「依托咪酯」升級列管為二級毒品，由於依托咪酯透過電子煙彈形式偽裝，對正值好奇的學生族群來說影響甚鉅，教育局率先採購1000劑新式快篩試劑，測試時間只需5分鐘即可判讀，預計12月底前陸續配發至行政中心學校。

至於篩檢流程，教育局說，將依「教育單位發現疑似毒品、製造或施用毒品的器具移請警察機關查處流程」辦理，由教育局聯繫警察局協助派員到校，針對電子煙彈初步篩檢，再由警將檢體送至外部機構再次檢驗，若檢驗結果確認為類管制物品，將溯源查緝上游不法人員並依法偵辦。

教育局 毒品

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