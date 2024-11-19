生生用平板衝使用率 老師淪開機員？

教育部推動「生生用平板」補助地方政府購置學習載具，北市議員發現有學校平板使用率低，為配合教育局政策每月使用率應達9成以上，教師淪「平板開機員」，衝使用率。教育局表示，教育部有學習載具管理系統，記錄平板使用情況，初期有學校無法連上線，經協助排除，連線穩定性已上升。

教育部2022年起推動「中小學數位學習精進方案」，北市從2022年至2024年獲中央11.47億補助，採購平板4萬9018台，截至上學年國中小、高中班級數有配置到平板班級數約9464班，占比19.3%，平均每3名學生用1台平板。

市議員柳采葳指出，平板開機使用後，會將數據記錄到教育部學習載具管理系統（MDM），先前審計部發現北市有超過1000多台平板，逾3個月未開機，教育局今年5月起每兩周發函提醒各校，使用率數值將列年度軟體採購申請計畫、移撥作業及手把手入學陪伴參考指標，多所學校的平板使用率在短短幾個月內暴升3倍。

有老師指出，學校每周、每月都在關心平板使用時數，還「威脅」若時數不夠就要將平板收回，也有學校拜託老師定期讓每台平板開機運轉。有高年級導師說，學校通常5、6個班級共用一輛平板車，因平板共用，要把資料登出、刪除再給下一班，相當耗時。

柳采葳要求教育局應建立完善調度制，輔導各校根據校本特色和發展重點安排數位教學培訓，課程設計者、教學者、回饋者需明定負責人，也要優化校園網路，擴建網路交換器及基地台。

教育局說明，今年10月北市載具使用率為94.7%，部分學校使用率不高，教育局會輔導了解，並辦數位學習進階課程，提升教學效果。