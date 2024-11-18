教部發表戶外教育宣言3.0 邀全民共創永續社會

教育部今天發表「戶外教育宣言3.0」，宣示全民共創健康、平權、共好的戶外教育，希望讓學習走向社會永續，並號召全民共同參與，共創永續發展社會。

教育部今天發布新聞稿指出，為了讓各界瞭解戶外教育價值，並分享10年來的推動成果，教育部於10月起辦理「十時美好 明日更好－2024戶外教育年會」，透過研討會、攝影展、攝影講座等多元活動，記錄與回顧戶外教育發展歷程 。

教育部今天發表「戶外教育宣言3.0」，以「讓學習走向社會永續－全民共創健康、平權、共好的戶外教育」為目標，期望全民共同參與戶外教育，提升大眾對土地的連結及關懷，共創永續發展社會。

為鼓勵實踐戶外教育的績優單位，教育部推動「戶外教育成效卓著獎」，今年共37個單位獲獎，例如新北市、台南市、高雄市，透過完善的戶外教育行政運作機制與制度規章，結合經驗分享、專家輔導與種子教師培訓等方式，促進更多學校參與戶外教育，獲得地方典範獎。

獲得團體貢獻獎的有3個單位，包括自然科學博物館運用博物館的數位與實境資源，擴大教育影響力；李梅樹文教基金會結合藝術、科技和實地考察，推動從幼兒園至大學的戶外教育課程；台灣海洋環境教育推廣協會以創新思維推動戶外教育，提升學生認識與關懷海洋知能。

另有15所國小、6所國中、4所高中獲得學校績優獎，教育部獎勵獲獎學校每校新台幣10萬元獎金，用於活動考察、推廣或研究發展；個人貢獻獎則表揚顏端佑、陳梅香、張文耀、李俊毅、林穎慧、林佑霖6名長期陪伴孩子探索學習的教育人員。