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美國大選民調失準、台灣民調造假？學界開研討會求解

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
照片為中華傳播管理學會提供
照片為中華傳播管理學會提供

美國總統大選剛落幕，因為先前民調顯示雙方勢均力敵，但是選舉結果是共和黨候選人川普壓倒性獲勝，這是民調失準嗎？先前台灣選舉，也有人質疑出現許多假民調，又該如何解決？中華傳播管理學會舉辦研討會，希望集思廣益獲得解決的方法。

中華傳播管理學會2024年年會徵求論文的主題是：民調、傳播與民主發展。投稿格式：全文投稿，字數約10000至20000字，論文體例請參照《新聞學研究》。已出版或是已投他處的論文請勿投稿。截稿時間：西元2024年12月1日。預計12月6日公佈於中華傳播學會臉書專頁。研討會時間為12月8日。

中華傳播管理學會理事長、文化大學新聞系教授莊伯仲指出，美國這次總統選舉，川普壓倒性獲勝的是選舉人票，在普選票的部分其實沒有領先太多，跟選前民調的預測接近。至於台灣民調，先前中華傳播管理學會的「民調透明百科」調查顯示，在檢驗的76份民調中，只有17.1%揭露了所有應該公開的資訊，獲得五顆星的評價，有將近半數的所謂民調，資訊都不夠公開。未來除了繼續推動民調資訊公開之外，還希望透過研討會的集思廣益，建立更完善的民調查假機制。

莊伯仲理事長表示，中華傳播管理學會召開大會並且舉辦本次研討會的宗旨是「從理論出發、由實務著手」，期待相關學界與業界能踴躍投稿，共襄盛舉；他也感謝臺灣民主基金會對這項研究與研討會的肯定與補助。

 

聚傳媒

川普 新聞學 民主基金會 民調 美國大選

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