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上路一年亂象多 教部修正教保員調查辦法預告中

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教保人員研習雖然有其必要性，但如何做到公平與兼顧權益，專家建議教育部藉由修法，訂出能適用全體幼兒園的教保人員的權益規定。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
教保人員研習雖然有其必要性，但如何做到公平與兼顧權益，專家建議教育部藉由修法，訂出能適用全體幼兒園的教保人員的權益規定。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

為杜絕幼兒不當管教案件，新版幼照法等相關條文去年3月起上路。但卻出現「看不慣、就檢舉」導致投訴案件不斷，教保服務人員為自保，出現消極教保趨勢，幼教現場更缺師資，不利幼兒教育。教育部上周預告「教保相關人員違法事件調查處理辦法」部分條文修正草案，預告內容指出，因期程迫切，預告期為7天，明為最後一天，無相關疑義即公告上路。

公告內容指出，為配合地方政府執行需求，使違法事件調查處理制度更臻完善，本次修正涉及違法事件調查處理流程、認定委員會及調查小組組成規定，可強化幼兒保護規定及相關工作人員權益。

過去施行一年期間，地方政府屢接獲未具名、未有具體陳情內容，或已撤回檢舉之案件，是否應受理並後續調查引發疑問，另外，兒童福利團體及民意代表反映認定委員會組成比例不均衡，不具備客觀、公正及專業性者，仍列於人才庫中擔任調查人員，也被外界質疑調查結果等。

預告重點包括，考量實務現場屢有浮濫檢舉情形，且部分檢舉人未具真實姓名，亦影響後續案件調查，本次草案新增倘檢舉人未具真實姓名或足以識別其身分之資訊，應不予受理，惟檢舉內容如已載明行為人及具體違法行為者，仍應調查，故應予受理。

因學校屢有反應案件檢舉浮濫狀況，為回應學校現場反映的問題，針對檢舉後恐有雙方和解之個案，增列檢舉事件已撤回檢舉者 ，主管機關得不予受理，避免浪費行政調查資源。但有裁處罰鍰必要時，仍得受理並本於職權繼續調查，以維護幼兒權益。

全國幼教產業工會執行長許文菁表示，希望這個辦法愈修愈完整，才能保護好國家的孩子，也對老師有公平的裁量，並規範幼兒園的管理者要正視老師勞動條件問題。

主管 幼兒園 幼教

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