快訊

民眾黨暫緩推選代理黨主席 柯文哲假單再延長3個月

12強賽／撈哥開轟擊掌將曾豪駒撞昏頭 網笑翻：教頭要進傷兵

法官酒駕酒測值1.05 宜蘭地院判「自家人」4個月徒刑理由曝

技職教育人才流失難回應產業缺工 監院促行政院檢討

中央社／ 台北18日電

監委賴鼎銘今天說，台灣技職教育人才流失、難以即時回應產業缺工，高中職比傾斜，且家長的認同感待扭轉、畢業生就業意願及就業率也待增進，監察院促請行政院督導各部會檢討改進。

監察委員賴鼎銘、王美玉、葉宜津透過新聞稿表示，台灣從民國90年推動技藝教育改革方案，透過各職群體驗學習，適性選擇技職教育發展；履勘訪查發現，國中小向下延伸技職試探有其重要性，但實務意見反應，專案編班效益雖高，卻因人力、薪資、設備及交通等成本導致開班比率偏低、參與生數逐年下滑。

監委說，技職教育長期肩負各級各類優質專業技術人才培育的使命，為各經濟發展階段奠定重要基礎；但近5年高中選讀技職專業群別學生遞減約11.5萬人，畢業後就業率偏低，升學率卻高達82.64%。

監委指出，112學年高中職學生註冊占比，工業領域占29.29%，服務業領域卻占68.59%，不同於109到110學年以製造業為第2大宗的就業趨勢，111學年專業群科畢業生就業行業別改以住宿及餐飲業為最大宗、美髮及美容美體服務業居次，技職人才培育傾斜問題，亟待跨部會因應。

調查發現，技職專業的關鍵議題在於證照「含金量」；但目前技職證照對於謀職或實際薪酬的正面影響並未彰顯，產業誘因及配套措施均顯不足。

監委說，教育部雖推動國立台師大工業教育系每學期培育15名工業類科師資，但量能顯然不足，凸顯師資匱乏警訊，亟待教育部及早綢繆因應。

監察院教育及文化委員會14日審議通過賴鼎銘、王美玉、葉宜津所提「我國技職教育發展成效及相關現況問題」調查報告，將函請行政院督導教育部、勞動部、經濟部、原住民族委員會等檢討改進。

教育部 經濟發展 賴鼎銘

延伸閱讀

專勤隊「缺工」沒人力抓逃逸移工 警嘆變他們工作

「翁柏宗條款」三讀通過 翁曉玲：行政院咎由自取

柯文哲辦城博效益也被檢討 監院糾正北市府

2022城市博覽會規畫不周成效不彰 監院糾正北市府

相關新聞

檢舉浮濫 教部修正教保員調查辦法檢舉需具名

為杜絕幼兒不當管教案件，新版幼照法等相關條文去年3月起上路。但卻出現「看不慣、就檢舉」導致投訴案件不斷，教保服務人員為自...

兒盟調查：台灣兒少幸福指數創新低 遠低國際水準

「世界兒童人權日」即將來臨，根據兒福聯盟最新「2024年兒童福祉調查報告」顯示，2024年台灣學童主觀生活滿意度平均僅為...

教師線上研習 葉丙成邀嚴長壽、簡立峰談世界趨勢

教育部20日起辦理針對教師的高中以下學校創新教育系列課程，邀請財團法人公益平台文化基金會董事長嚴長壽、Google台灣區...

平台宣傳多年前線上簡報課程 葉丙成：合約有授權

教育部政務次長葉丙成幾年前在課程平台開設線上課程，今有民眾質疑，平台持續在臉書上以葉的名字宣傳、賣課，造成社會觀感不佳。...

親師溝通怎開口不失禮 資深師教撇步：這些地雷不要踩

現在親師關係比過去緊張，家長覺得老師教不好，又難以啟齒，到底要怎麼問才不失禮？其實老師端比家長更焦慮，很怕出事了家長才來交流，更怕家長不願溝通；有資深老師指出，好的親師溝通有訣竅，有些「雷區」家長別踩。

國際生「新型專班」 明春招生再放寬

為吸引外籍生來台讀書及留台工作，教育部推出「新型專班」，但招生情況不如預期。新型專班明年春季班預計再招收一○九二人，教育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。