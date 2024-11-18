技職教育人才流失難回應產業缺工 監院促行政院檢討

監委賴鼎銘今天說，台灣技職教育人才流失、難以即時回應產業缺工，高中職比傾斜，且家長的認同感待扭轉、畢業生就業意願及就業率也待增進，監察院促請行政院督導各部會檢討改進。

監察委員賴鼎銘、王美玉、葉宜津透過新聞稿表示，台灣從民國90年推動技藝教育改革方案，透過各職群體驗學習，適性選擇技職教育發展；履勘訪查發現，國中小向下延伸技職試探有其重要性，但實務意見反應，專案編班效益雖高，卻因人力、薪資、設備及交通等成本導致開班比率偏低、參與生數逐年下滑。

監委說，技職教育長期肩負各級各類優質專業技術人才培育的使命，為各經濟發展階段奠定重要基礎；但近5年高中選讀技職專業群別學生遞減約11.5萬人，畢業後就業率偏低，升學率卻高達82.64%。

監委指出，112學年高中職學生註冊占比，工業領域占29.29%，服務業領域卻占68.59%，不同於109到110學年以製造業為第2大宗的就業趨勢，111學年專業群科畢業生就業行業別改以住宿及餐飲業為最大宗、美髮及美容美體服務業居次，技職人才培育傾斜問題，亟待跨部會因應。

調查發現，技職專業的關鍵議題在於證照「含金量」；但目前技職證照對於謀職或實際薪酬的正面影響並未彰顯，產業誘因及配套措施均顯不足。

監委說，教育部雖推動國立台師大工業教育系每學期培育15名工業類科師資，但量能顯然不足，凸顯師資匱乏警訊，亟待教育部及早綢繆因應。

監察院教育及文化委員會14日審議通過賴鼎銘、王美玉、葉宜津所提「我國技職教育發展成效及相關現況問題」調查報告，將函請行政院督導教育部、勞動部、經濟部、原住民族委員會等檢討改進。