兒盟調查：台灣兒少幸福指數創新低 遠低國際水準

「世界兒童人權日」即將來臨，根據兒福聯盟最新「2024年兒童福祉調查報告」顯示，2024年台灣學童主觀生活滿意度平均僅為68分，較2023年下降了5.5分，與「學齡兒童健康行為調查」（HBSC）的世界平均75分相差7分創下新低，原因包含心理疏離感、學業壓力、數位沉迷、睡眠不足及家庭關係等因素，其中心理疏離感也創近3年新高。

根據兒盟的調查數據顯示，台灣學童的主觀生活滿意度平均僅為68分，較2023年下降了5.5分，也比HBSC國際平均的75分低了7分，台灣學童的主觀生活滿意度不僅低於HBSC國際平均，且近3年來更呈現逐年下降的趨勢；而高年級學童的滿意度更低，顯示隨著年級升高，學生的生活壓力也隨之增加。 此外，2024年台灣學童中，主觀生活滿意度達到60分以上的比率僅有69.5%，比2023年下降了9.6個百分比，顯示台灣學童的幸福感正逐步流失。

兒盟指出，現代社會的快速節奏和人際關係的疏離，社交媒體的盛行雖然拉近讓溝通，變得方便快速，但也容易造成與現實世界脫節，孩子沉迷於虛擬社交卻忽略了真實世界的人際互動，導致心理疏離感的加劇。調查顯示有37.4%台灣兒少認為「世界少了我也沒有關係」，不僅較2023年高出9%，為近3年新高，尤其在國中生中的比率高達41.7%，比國小生33.2%高出8.5%。另有13.7%兒少表示對目前的生活感到不快樂。

此外，有75.9%的台灣學童認為學校功課對自己造成壓力，相較於2023年的44.5%暴增31.4%；其中有78%國小生認為學校功課帶來壓力，比國中生73.8%高並呈現顯著差異。國小生感受的壓力甚至超過國中生。數據進一步揭示學童課業壓力最大來源，有22.7%的國小生表示感到功課作業最帶來壓力；而國中生則是對自己的未來最感到擔心，占28.5%。

兒盟也指出，根據美國睡眠學會建議13至18歲青少年，每天睡眠時間應在8至10小時之間，研究數據顯示，台灣兒少平均睡眠時間平日8.01小時、假日9.59小時，國中生平日平均睡眠時間僅為7.58小時，比國小生少了0.85小時，長期睡眠不足不僅會導致注意力不集中、記憶力下降，更可能引發情緒問題、影響身體健康。

調查也發現了一些積極的信號，有63%的兒少表示每天皆與家人共餐；在分享心事方面，覺得把煩惱告訴媽媽、爸爸是容易的，分別有70.8%和55.4%，3項指標皆較去年進步不少。