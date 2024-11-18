教師線上研習 葉丙成邀嚴長壽、簡立峰談世界趨勢

教育部20日起辦理針對教師的高中以下學校創新教育系列課程，邀請財團法人公益平台文化基金會董事長嚴長壽、Google台灣區分公司前總經理簡立峰等人，分享對教育、科技及企業經營的深刻見解。教育部政務次長葉丙成今天表示，3名講者都是了解世界趨勢的專家，盼能藉此讓老師們在教育上更有想法。

葉丙成指出，到教育部之後，為幫助同仁對教育有新的觀念、想法，曾邀請業界講師到教育部演講，在臉書上分享後，有中小學老師也表示希望能夠參與，獲得教育上的新觀點。

另一方面，中小學校經常要為了教師研習找講師，每個學校各自邀請，不容易請到有名的講師。因此，葉丙成親自邀請嚴長壽、Appier獨立董事簡立峰，以及台灣大哥大總經理林之晨3人演講讓老師做分享，這3人是對世界的趨勢有前瞻觀點，且有人文關懷的專家，3人也希望這樣的分享能貢獻新的觀點，讓老師們在教育上更有想法，知道要怎麼進一步幫助台灣的孩子。

葉丙成說，講座為線上課程，演講時間約一個多小時，另有一個多小時的教師問答時間。由於是線上課程，若家長、教育界人士有興趣也可參與，內容未來都會留在網站上。教育部說，倘有研習時數需求之教師，請於各場次研習辦理前3天，至全國教師在職進修資訊網完成報名，以利核予研習時數2.5小時。

葉丙成認為，面對全球快速發展，改變教育思維是重要關鍵，教育部作為師生最有力量的後盾，希望能與各界教育夥伴們、家長共同激發新的教育觀點，使台灣教育呈現創新的多元風貌，以培養孩子與國際接軌，成為未來時代所需要人才。

各講座場次直播日期及連結如下：

第1場：113年11月20日（星期三），https://reurl.cc/93kMza。

第2場：113年12月18日（星期三），https://reurl.cc/adKQZl。

第3場：114年1月8日（星期三），https://reurl.cc/eyKqMb。