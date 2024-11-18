教部推3場高中以下創新教育課 邀嚴長壽等線上開講

教育部將於11月20日起辦理高中以下學校創新教育系列課程，邀請公益平台文化基金會董事長嚴長壽等3名專家主講產業或世界人才趨勢，並採線上直播讓更多老師、家長參與。

教育部今天發布新聞稿指出，為提供學校辦學全方位視野，也讓各界瞭解當前快速變化與未來趨勢，教育部於11月20日起辦理高級中等以下學校創新教育系列課程，邀請各領域專家分享對教育、科技、企業經營等深刻見解。

教育部政務次長葉丙成說明，面對全球快速發展，改變教育思維是重要關鍵，教育部作為師生最有力量後盾，盼能與各界教育夥伴們、家長共同激發新的教育觀點，使台灣教育呈現創新的多元風貌，培養孩子與國際接軌，成為未來時代所需人才。

高中以下學校創新教育系列課程共3場，首場於今年11月20日邀嚴長壽主講；第2場於12月18日由Appier（沛星互動科技）獨立董事簡立峰主講；第3場於明年1月8日邀台灣大哥大總經理林之晨主講。

葉丙成表示，這次邀請3名專家分享新的產業或世界人才趨勢，講座前半段由專家分享，後半段安排QA時間；為讓關心教育的老師、家長或社會大眾能共同參與，3場系列課程均採線上直播方式辦理，並開放線上提問與講者互動。

教育部也期盼透過本系列課程，為學校親師生創建互動與學習平台，也為教育界帶來新的靈感與視野，並在教學實踐中融入創新元素，提升教學效果。