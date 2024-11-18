平台宣傳多年前線上簡報課程 葉丙成：合約有授權

教育部政務次長葉丙成幾年前在課程平台開設線上課程，今有民眾質疑，平台持續在臉書上以葉的名字宣傳、賣課，造成社會觀感不佳。對此，葉丙成今日表示已請教過律師，根據與平台的合約，平台有權永久使用這些宣傳素材，強調非常重視利益迴避，並會嚴謹看待此事。

課程平台「知識衛星」近年曾找當時還未進入教育部的葉丙成兩度開設線上課程，分別為「掌握口語表達與舞台魅力」及「適應未來變局Ｘ啟發學習潛能」，前者教授簡報、表達能力，定價1萬2000元，學員已經累積超過1萬8000人；後者談教養觀念、孩子能力培養等等，定價8800元，學員也累積超過6000人。

近期知識衛星在臉書上發布宣傳影片，提供線上課程的折扣，並放上葉丙成多年前拍的課程宣傳影片。有民眾在臉書上質疑，如今葉丙成已當上教育部次長，平台是在「蹭」次長的政治威望，陷次長於不義，讓社會觀感不佳。

葉丙成今日接受媒體聯訪時向記者解釋，多年前線上課程在簽約時，合約載明會拍攝宣傳照片、影片，且宣傳素材授權永久使用，和出版書籍的版稅一樣進行分潤。他也請教過律師、法制處，了解到就合約內容來看，平台有權重複使用這些素材。

葉丙成說，平台每隔半年、一年都會行銷一次，幾年前他也沒想過未來會進到政府部門。他強調，無論是這些課程還是先前的創業，利益迴避是他非常重視的原則，他一定會嚴謹看待此事，確保未來平台不會放上教育部的官銜或新的行銷素材。