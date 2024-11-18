後壁高中藝術季下月登場 展售總金額一半助弱勢學子
2024台南後壁高中藝術季下月1日登場，將展售近千件文創設計、逾3000件陶藝作品，，銷售總金額一半將捐助後壁高中文教基金會，幫助弱勢學子。
後壁高中藝術季展示各式各樣文創設計、版畫創作、陶藝作品，可說是南台灣校園年度藝術盛事，今年邁入第十三年擴大辦理，預料將吸引更多藝術同好湧入現場、挖寶。
學校表示，活動下月1日上午9點至下午3點在學校體育館登場，為該校70周年校慶暖身，集合設計群科師生推廣教育陶藝班、版畫班、美工科校友會，共60餘個攤位，近百位設計創作人，展售近千件文創設計、3000多件陶藝作品、百幀以上版畫創作、陶藝拉坯體驗。
美工科校友會聯展-風華再現，也在1日當天開幕，邀請與會者參觀美工科校友藝術家精品展覽，希望見證美工科校友老中青代代相傳優質藝術作品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言