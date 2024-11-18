後壁高中藝術季下月登場 展售總金額一半助弱勢學子

現在親師關係比過去緊張，家長覺得老師教不好，又難以啟齒，到底要怎麼問才不失禮？其實老師端比家長更焦慮，很怕出事了家長才來交流，更怕家長不願溝通；有資深老師指出，好的親師溝通有訣竅，有些「雷區」家長別踩。

2024-11-18 07:30