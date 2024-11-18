快訊

第三次大戰來臨？傳美放行烏克蘭用長程飛彈 俄烏都說話了

從政8年回金融主場 農村囝仔曾銘宗要帶富邦金衝向亞洲

大巨蛋啟用一周年頻漏水「原因找到了」 遠雄：至少已花4000萬修繕

後壁高中藝術季下月登場 展售總金額一半助弱勢學子

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
後壁高中藝術季下月登場，今年將擴大舉辦，展售總金額一半助弱勢學子，圖為歷屆盛會情形。記者謝進盛／翻攝
後壁高中藝術季下月登場，今年將擴大舉辦，展售總金額一半助弱勢學子，圖為歷屆盛會情形。記者謝進盛／翻攝

2024台南後壁高中藝術季下月1日登場，將展售近千件文創設計、逾3000件陶藝作品，，銷售總金額一半將捐助後壁高中文教基金會，幫助弱勢學子。

後壁高中藝術季展示各式各樣文創設計、版畫創作、陶藝作品，可說是南台灣校園年度藝術盛事，今年邁入第十三年擴大辦理，預料將吸引更多藝術同好湧入現場、挖寶。

學校表示，活動下月1日上午9點至下午3點在學校體育館登場，為該校70周年校慶暖身，集合設計群科師生推廣教育陶藝班、版畫班、美工科校友會，共60餘個攤位，近百位設計創作人，展售近千件文創設計、3000多件陶藝作品、百幀以上版畫創作、陶藝拉坯體驗。

美工科校友會聯展-風華再現，也在1日當天開幕，邀請與會者參觀美工科校友藝術家精品展覽，希望見證美工科校友老中青代代相傳優質藝術作品。

後壁高中藝術季下月登場，今年將擴大舉辦，展售總金額一半助弱勢學子，圖為歷屆盛會情形。記者謝進盛／翻攝
後壁高中藝術季下月登場，今年將擴大舉辦，展售總金額一半助弱勢學子，圖為歷屆盛會情形。記者謝進盛／翻攝
後壁高中藝術季下月登場，今年將擴大舉辦，展售總金額一半助弱勢學子，圖為歷屆盛會情形。記者謝進盛／翻攝
後壁高中藝術季下月登場，今年將擴大舉辦，展售總金額一半助弱勢學子，圖為歷屆盛會情形。記者謝進盛／翻攝
後壁高中藝術季下月登場，今年將擴大舉辦，展售總金額一半助弱勢學子，圖為歷屆盛會情形。記者謝進盛／翻攝
後壁高中藝術季下月登場，今年將擴大舉辦，展售總金額一半助弱勢學子，圖為歷屆盛會情形。記者謝進盛／翻攝

文創 陶藝

延伸閱讀

明孝端皇后鳳冠冰箱貼 熱銷

范琪斐淚揭「小三登堂入室住21天」 婚變內幕首曝光

超現實地牛現跡 花蓮跳浪藝術季盼撫慰災後心靈

淡水學童祈福信關懷世界小孩 日本藝術季永久保存

相關新聞

國際生「新型專班」 明春招生再放寬

為吸引外籍生來台讀書及留台工作，教育部推出「新型專班」，但招生情況不如預期。新型專班明年春季班預計再招收一○九二人，教育...

親師溝通怎開口不失禮 資深師教撇步：這些地雷不要踩

現在親師關係比過去緊張，家長覺得老師教不好，又難以啟齒，到底要怎麼問才不失禮？其實老師端比家長更焦慮，很怕出事了家長才來交流，更怕家長不願溝通；有資深老師指出，好的親師溝通有訣竅，有些「雷區」家長別踩。

全教總出版「勞動法50+」 台南教育產業工會：護勞動尊嚴

台南市教育產業工會長期關注教師的勞動權益，今舉辦「上課了！勞動法50+」新書發表會，作者政大法學院教授林佳和，以「教師與...

嚮往自學要注意 學者建議：家長要有體認「長時間陪孩子」

新北近三年自學生數量有增加，學者建議，家長如果想讓孩子自學「本身要有體認」，很多成功案例，都是家長長時間陪伴在旁，不是把...

她高中換了3校 陪女兒自學找適合的發展軌道

新北教育局統計，近3年國小、國中、高中階段申請非學校型態實驗教育自學方案學生數呈現上升趨勢，113學年度，高中有200人...

比利時偷窺者舞團《密室三舞作》 恐怖懸疑中見至美

比利時偷窺者舞團《密室三舞作》11月15日起在台中國家歌劇院獨家上演以來深受好評，作品故事場景設定在一艘遠洋迷航的客輪，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。