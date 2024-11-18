國際生「新型專班」 明春招生再放寬

為吸引外籍生來台讀書及留台工作，教育部推出「新型專班」，但招生情況不如預期。新型專班明年春季班預計再招收一○九二人，教育部也放寬招生資格，開放已在台就學的大三、大四國際生參與新型專班計畫。

新型專班鎖定越南、印尼、菲律賓等新南向國家優先招生，最多可獲兩年學雜費全免、企業提供每月至少一萬元津貼，畢業需留台工作兩年。

今年總計卅五校參與，預計開設一二三班，招生二三○一位學生，但本報日前報導，政策倉促上路，各校準備不及、招生情況不一，有學校滿招，也有學校招到不到核定人數的一半，根據教育部統計，一一三學年度秋季班共計錄取廿校、四十專班、計三六六人獲得獎學金資格，招生情況不如預期。

教育部再放寬招生對象，新增已在台就學的大三或大四國際生參與新型專班計畫，以在原班級上課至畢業方式辦理。

教育部表示，新型專班開班人數以卅人為上限，不可併入本國生同班授課，且不同系所、學制、課程不得併班。碩、博士班可以不採專班方式辦理，即得以與本國生混班共讀方式辦理。

已錄取學生九月陸續來台就學，預計十一月底確認實際開班與入學人數。明年春季班共核定廿二校、六二專班，預計招收一○九二人，不限招生國別，明年一月下旬確認錄取結果。