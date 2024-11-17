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國小校長、金融電子財務投身繪畫 摘台灣美術獎

中央社／ 台北17日電

人生轉個彎，世界大不同。第12屆台灣美術獎今天頒獎，首獎得主關紫心原是國小校長，退休後才開始畫畫，特優得主葉文宏也從金融、電子業財務領域轉身，以顏料揮灑人生新舞台。

關紫心向中央社記者分享，自己退休6年多，首次參賽獲獎，行政工作與藝術創作相比，對她來說就是左腦與右腦，理性與感性是2條路線，因此在退休後才能專注投入令她大感興趣的藝術領域。舉凡油畫、水彩、篆刻、版畫等都是她嘗試的媒材。

長期與孩童相處體悟也融入關紫心的創作，獲獎油畫「如願開創盛世每一天」，以半具象方式呈現孩童樣貌。她說，歌手王菲有首歌名為「如願」，充滿希望且生生不息的意境令她感動，希望以畫呈現世世代代引領孩子到遠方的期待。

特優獎由林崇賢與葉文宏並列，2人得獎畫作充滿台灣山岳之美，林崇賢以臉譜神將結合高山背景，作品「神將神山護台灣」盡顯氣勢，而葉文宏作品「合歡山高山杜鵑」，則是細膩中見巧思，運用油畫展現單一色彩多種層次，堆疊柔美杜鵑花於山林勝放景象。

葉文宏同因興趣展開人生下半場新風景，他過去深耕財務工作25年，年過50歲後，他覺得是時候展開新階段，「退下職場後，我想應該要有可以讓我鑽研的興趣，我小時候就很喜歡畫畫，是萬年『學藝股長』，那就回到最初喜歡的東西開始。」

葉文宏畢業於國立台灣大學商學系，6年前他首次登上合歡山，看到杜鵑花不禁聯想母校風景，「在台灣高山上看到杜鵑花，又是完全不一樣的感覺，很感動。」他自接觸繪畫後陸續獲不同賽事肯定，但參賽從非其目的，生活經驗仍是促使創作的起心動念，「希望欣賞我的畫的人可以從具象中看見感動。」

社團法人台灣美術協會表示，台灣美術獎邁入第12屆，這屆得獎者皆有優異的表現，此次全體70名會員以近100幅作品呈現各自最經典的年度代表作品，創作題材豐富風格繽紛，呈現本土當代藝術的多元與包容性，具體傳達出台灣藝術家寬廣的創作視野。

2024年台灣美術展將即日起於國立中正紀念堂管理處2展廳展出至27日。

人生 杜鵑花 畫作 藝術家

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