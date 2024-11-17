嚮往自學要注意 學者建議：家長要有體認「長時間陪孩子」

新北近三年自學生數量有增加，學者建議，家長如果想讓孩子自學「本身要有體認」，很多成功案例，都是家長長時間陪伴在旁，不是把孩子丟在社區中心甚至補習班，或讓孩子整天泡在網路上，這是不對的，也要適度與學校合作。

政治大學教育學系主任陳榮政說明，會選擇自學有這些原因，一是特教學生，有特殊需求或學習障礙，但公立學校相關資源可能沒那麼多，雙親寧可選擇在家自學。二是學生過去學習經驗不愉快，例如曾被霸凌或學習進度落後。

三是有特殊才藝發展的競賽型選手，想說點練習時間，例如音樂、舞蹈或運動競技、線上圍棋也算；第四是特別有才能，例如電腦coding很厲害，但文字語言沒那麼專精，就把精力放在可投資的學科上學習；第五種比較少，雙親有不同需求，想帶孩子去不同國家遊歷，邊教邊學。

陳榮政表示，自學學生大多來自中產階級以上家庭，勞工階級不太可能自學，自學是希望為孩子量身訂造學習過程，而家長在自學中的角色，是要相對多陪伴在、孩子身邊。

他說，北市數量最多，家長負擔得起多元學習，桃園這幾年包含科技、航空城，加上年輕人口移入，相對年輕雙親有不同的想法，新北雖然學生多，但也有北海岸跟山區，也會有地方考量問題。

陳榮政建議，從成功的自學家庭觀察，包含桌球國手林昀儒、中華民國無任所大使唐鳳，都是雙親都陪伴在身邊。「家長必須要有體認」，有責任付出很多時間陪伴孩子，不是一昧仰賴社區中心、補習班等辦學團體，或是讓孩子成天泡在網路上，這是不對的。

另外，陳榮政也說，很多家長在自學計畫中，只寫網路課程，但沒寫內容跟時間，太過依賴網路，對國民教育階段學生不太好。第二，家長也對現階段公立學校有誤解，現在校內師資經過千錘百鍊，非常不簡單，建議自學家長們要適度跟學校合作。

陳榮政認為，學生還是有掛學籍，學校有社團、團體活動，讓孩子有社會化訓練，學校設備一定比家裡好，包含圖書館、實驗室、運動賽事等，還是要合作，不是一昧把學生抽離學校團體行動，這會適得其反。學生最終都會回到團體生活、社會規範，自學生的家長要有體悟，要事實利用學校資源，但看到很多家庭沒運動，非常可惜。