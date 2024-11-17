快訊

想不花大錢搭商務艙？旅遊達人分享省錢招又能累積超高里程數

要裝潢還是買現成家具？夫妻「年底交屋」問題搞不定 網點一事最重要

北市公車追撞行人意外 國泰醫院2名傷者已離院

嚮往自學要注意 學者建議：家長要有體認「長時間陪孩子」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
張母（左）直言自學過程，並非一帆風順，幸好孩子不畏艱難，願意一路披荊斬棘面對。圖／讀者提供
張母（左）直言自學過程，並非一帆風順，幸好孩子不畏艱難，願意一路披荊斬棘面對。圖／讀者提供

新北近三年自學生數量有增加，學者建議，家長如果想讓孩子自學「本身要有體認」，很多成功案例，都是家長長時間陪伴在旁，不是把孩子丟在社區中心甚至補習班，或讓孩子整天泡在網路上，這是不對的，也要適度與學校合作。

政治大學教育學系主任陳榮政說明，會選擇自學有這些原因，一是特教學生，有特殊需求或學習障礙，但公立學校相關資源可能沒那麼多，雙親寧可選擇在家自學。二是學生過去學習經驗不愉快，例如曾被霸凌或學習進度落後。

三是有特殊才藝發展的競賽型選手，想說點練習時間，例如音樂、舞蹈或運動競技、線上圍棋也算；第四是特別有才能，例如電腦coding很厲害，但文字語言沒那麼專精，就把精力放在可投資的學科上學習；第五種比較少，雙親有不同需求，想帶孩子去不同國家遊歷，邊教邊學。

陳榮政表示，自學學生大多來自中產階級以上家庭，勞工階級不太可能自學，自學是希望為孩子量身訂造學習過程，而家長在自學中的角色，是要相對多陪伴在、孩子身邊。

他說，北市數量最多，家長負擔得起多元學習，桃園這幾年包含科技、航空城，加上年輕人口移入，相對年輕雙親有不同的想法，新北雖然學生多，但也有北海岸跟山區，也會有地方考量問題。

陳榮政建議，從成功的自學家庭觀察，包含桌球國手林昀儒、中華民國無任所大使唐鳳，都是雙親都陪伴在身邊。「家長必須要有體認」，有責任付出很多時間陪伴孩子，不是一昧仰賴社區中心、補習班等辦學團體，或是讓孩子成天泡在網路上，這是不對的。

另外，陳榮政也說，很多家長在自學計畫中，只寫網路課程，但沒寫內容跟時間，太過依賴網路，對國民教育階段學生不太好。第二，家長也對現階段公立學校有誤解，現在校內師資經過千錘百鍊，非常不簡單，建議自學家長們要適度跟學校合作。

陳榮政認為，學生還是有掛學籍，學校有社團、團體活動，讓孩子有社會化訓練，學校設備一定比家裡好，包含圖書館、實驗室、運動賽事等，還是要合作，不是一昧把學生抽離學校團體行動，這會適得其反。學生最終都會回到團體生活、社會規範，自學生的家長要有體悟，要事實利用學校資源，但看到很多家庭沒運動，非常可惜。

大學教育 成功 網路 自學 運動

延伸閱讀

桌球／林昀儒WTT冠軍賽4強不敵中國新星 無緣完成衛冕

桌球／連續3輪5局大戰 林昀儒險勝卡爾德拉諾晉級4強

桌球／WTT總決賽20日福岡開打 林昀儒獲男單參賽資格

桌球／好友奧恰洛夫牽線 林昀儒投資美國職業桌球隊

相關新聞

別花錢「補習」缺點 學者舉例黃仁勳：應培養子女後天才能

黃昆輝教授教育基金會今天舉行「因材施教，成就每個孩子」研討會。學者則表示，在美國洛杉磯也看到華人家長對子女的成績斤斤計較...

學者倡5歲納入義務教育 利用好奇心培養才賦

黃昆輝教育基金會今天舉辦2024教育政策國際研討會，美國西來大學前校長黃茂樹呼籲將幼兒園納入義務教育，利用這個成長階段天...

她高中換了3校 陪女兒自學找適合的發展軌道

新北教育局統計，近3年國小、國中、高中階段申請非學校型態實驗教育自學方案學生數呈現上升趨勢，113學年度，高中有200人...

嚮往自學要注意 學者建議：家長要有體認「長時間陪孩子」

新北近三年自學生數量有增加，學者建議，家長如果想讓孩子自學「本身要有體認」，很多成功案例，都是家長長時間陪伴在旁，不是把...

親師衝突溝通急救包 掌握3技巧更助孩子學習

孩子學校生活難免有狀況，親師如何溝通卻讓不少家長困擾。想跟老師說，卻又擔心自己和孩子被認為是在找麻煩，遭貼標籤為恐龍家長或媽寶？正向親師溝通有法可循，面對老師，家長可以不用欲言又止。

比利時偷窺者舞團《密室三舞作》 恐怖懸疑中見至美

比利時偷窺者舞團《密室三舞作》11月15日起在台中國家歌劇院獨家上演以來深受好評，作品故事場景設定在一艘遠洋迷航的客輪，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。