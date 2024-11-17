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提升教保人員專業 教育部投入7800萬推研習及社群

中央社／ 台北17日電

為協助教保服務人員精進專業能力，教育部今年投入約新台幣7800萬元經費，補助地方政府辦理教保研習、發展教保服務人員專業發展社群計畫，助教保人員提升教學專業。

教育部今天發布新聞稿指出，為提升學前教育品質，教育部國民及學前教育署持續補助地方政府辦理教保研習、發展教保服務人員專業發展社群計畫及其他多項課程相關補助計畫。

根據教育部資料，113年投入經費約7800萬元，協助教保服務人員精進專業能力，協助教保服務人員專業成長，期望提升其自信，發現自己在教學上的專業表現與能力。

桃園市蘆竹幼兒園教師陳品妍為建立幼生用餐常規，結合餐桌美學與幼兒園例行性活動，初期於扮演區布置茶藝與甜點、擬真食材與食器，讓幼生從「扮家家酒」中，練習擺桌、擺盤等操作，進而探索餐桌美感。

另外，在幼兒園平日一餐兩點心的作息中，陳品妍也提供合適的餐墊，讓幼生學習定位自己的餐具，依先前扮演區所學經驗布置餐桌，保持桌面乾淨與整潔，將美感落實於日常生活中。

新北市崇德國小附設幼兒園教師黃馨誼在每天的大肌肉活動中，引導幼生在體驗與嘗試中發現問題，討論可能解決的方法，幼生在實際嘗試中逐步調整鍛鍊策略及行動，並設定自我挑戰目標，除了獲得成就感，並透過「可以怎麼幫助別人學習」的討論，營造互助的正向班級氛圍。

黃馨誼表示，透過在每次課程中檢視自己的教學觀察、分析與判斷，藉此知道老師「如何引導」，幼生可以「如何學」，持續省思與調整，以落實幼兒園教保活動課程大綱精神，幫助自己在教師專業上不斷成長前進。

幼兒園 教師 教育部

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