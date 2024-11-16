北市某國中性侵案校方被指包庇 教育局將調查

北市某國中發生校園性侵案，校方遭指偏袒、輔導老師說法包庇男方。教育局今表示侵害行為屬實、加害者會受到懲罰，也會調查學校行政處置作為是否妥當。

台北市議會昨下午召開定期大會教育部門質詢及答覆，國民黨議員耿葳質詢，日前接獲民眾陳情其女兒在某國中被同學性侵，經了解發現，台北市教育局後續處理完全狀況外，輔導老師的說法明顯包庇男學生。

教育局今以新聞稿表示，接獲學校通報後第一時間即掌握案情，並積極追蹤案件調查進度，依性別平等教育法第6條、第31條規定，由學校組成性別平等教育委員會（下稱性平會）啟動調查程序，學校案發當日即依法完成校安通報，並依學生家長申請召開學校性平會受理及啟動性平調查，法定期限內完成調查報告，經決議確認被行為人主張的性別事件行為屬實，並懲處行為人。

教育局說，有關性平法規定調查及申復程序，學校均已依規定在時限內完成，且調查委員及申復審議委員均為外聘之教育部人才庫成員，委員組成均符合性平法規定，且依學校性平會通過調查報告，就性平法定性別事件的個案事實已釐清明確。

教育局說，嚴守性平法保密原則，守護兒童身心發展首要考量，依據性平法第23條第2項保密規定，為保護當事人隱私，及避免造成未成年當事人二度傷害之前提，對於性平案件於非調查必要情形下，應謹守保密原則，考量公開討論涉及兒少性別案件，恐對受害兒童的身心發展造成不利影響，因此，教育局針對非當事人僅對事件進行有限度說明，以保護當事人為首要考量。

教育局強調，面對校園性別事件零容忍，平時接獲個案通報後，即透過系統進行追蹤管考，並指派駐區督學針對通報案件到校瞭解，積極督導學校依法進行性平調查，加強學校人員與家長說明權益與程序。

針對本案，已責成學校成立危機處理小組，提供學生輔導支持資源，要求學校嚴守個資保密規定，以有效保障當事人隱私權及學習權。至於其他媒體報導提及學校行政處置作為是否適宜部分，教育局也會進行專案行政查處。