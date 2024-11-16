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學者倡5歲納入義務教育 利用好奇心培養才賦

中央社／ 台北16日電
美國西來大學前校長黃茂樹呼籲將幼兒園納入義務教育。示意圖／聯合報系資料照片
美國西來大學前校長黃茂樹呼籲將幼兒園納入義務教育。示意圖／聯合報系資料照片

黃昆輝教育基金會今天舉辦2024教育政策國際研討會，美國西來大學前校長黃茂樹呼籲將幼兒園納入義務教育，利用這個成長階段天生的好奇心，提前培育才賦。

黃昆輝基金會今天在台北舉辦研討會，主題為「因材施教，成就每個孩子」，吸引數百名學者與會，黃茂樹受邀做主題演講。

黃茂樹指出，教育須發現孩子獨特的天賦、培養學習意願，根據聯合國教科文組織（UNESCO）於2023年的報告，已有46國為5歲兒童提供免費的義務幼兒園教育，台灣也應實施類似政策。

黃茂樹表示，對教師而言，納入義務教育可提升幼兒園的師資素質、降低離職率；對學生而言，可以獲得統一、完整的教學，對偏遠地區、環境較差的家庭，更是一項德政。

黃茂樹引述海內外研究指出，在幼兒園階段，孩子天生的好奇心很容易被利用，提供探索的環境，就能激發與生俱來的興趣，為語言、讀寫、問題解決能力等才賦發展奠定基礎，進而為未來發展更高階的技能創造條件。

德國弗倫斯堡大學（EUF）教授布德（JurgenBudde）在論壇中提到，因融合教育（讓身心障礙學生進入一般班級學習）以及移民增加等因素，德國越來越關注教育的異質性和多元性，必須為不同的學生打造適合的學習和評量模式。

布德主張，學生的異質性不該被視為「問題」，而應被當作一種「機會」及正面的資源。他舉出德國的一些作法，透過「星星分組」的作業設計，讓學生依照自己的學習狀況，選擇要做1星到3星難度的作業。但他也提醒，操作過程一定要小心，避免將學生貼上特定標籤。

台灣師範大學教育心理與輔導系講座教授陳學志分享，曾聽人分享學習經驗，小時候不小心把筆掉在地上，花了幾秒鐘撿起來，從此就沒能聽懂數學課。由此可見，教師依照學生的狀況，適時調整教學進度，相當重要。

陳學志呼籲，也應注意孩子「情緒」的個別差異，例如為過度激動、容易焦慮的孩子，提供個別化的支持，幫助他們更好地應對壓力、發揮潛力。

幼兒園 德國 教師

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