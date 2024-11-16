國中女被性侵 議員曝校方冷暴力

台北市某國中一名女學生家長向議員投訴，女兒在校先遭男學生霸凌，校方漠視導致女兒從去年11月起到今年3月多次遭男學生性侵，還被對方反控性侵；家長4月申請調查性平案件，質疑校方偏袒男方處理不公，女兒反遭學校冷暴力問「何時要轉學」。教育局表示，若校方處理不當將懲處。

市議員耿葳指出，這件校園性侵案處理過程疑點重重，這名國一女學生長期遭男學生霸凌，向教師反映卻被要求「熟悉環境」，讓女學生完全不信任學校；之後被性侵多次，強迫口交手淫，也不敢主動通報，直到今年4月校方接獲消息，輔導室才介入，並做校安與社政通報。

耿葳表示，學校性平會決議認定性侵屬實，5月女學生家長向北市婦幼警察隊報案，因2學生事發當時均未滿14歲，8月初才完成調查報告；女學生家長9月接到處理結果及調查報告的公文，男學生家長卻反控女學生性侵，被害人變加害人，教育局全不知情，可見未掌握也未關心學生。

今年開學前，家長2度接到學校致電詢問「要不要考慮轉學」，學校甚至當面問女學生「你什麼時候要轉學」，女學生最後受不了壓力，自請轉學。耿葳說，少年法庭確認男學生性侵事實，女學生家長質疑學校調查報告內容多有偏頗，規定期限內向校方提出申復，卻遭駁回。

教育局長湯志民說，如果學校調查過程失當，教育局會成立調查小組，了解學校的處理過程是否不足，做檢討和懲處。副局長陳素慧說，今年4月25日透過校安系統和社務系統收到性平案件。