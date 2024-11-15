AIT國際教育周 一系列線上講座、博覽會

美國在台協會（AIT）今天表示，將於18日至22日歡慶2024國際教育周，台灣的國際教育周活動反映出美台人民之間緊密的連結，並為協助有意赴美留學的台灣學生，舉辦美國學校的線上講座和教育博覽會等一系列活動。

AIT指出，國際教育周（International EducationWeek）是美國國務院和美國教育部共同發起的計畫，旨在推廣國際教育的益處，並吸引來自世界各地的未來領袖前往美國讀書、學習、交流經驗。

AIT表示，台灣的國際教育周活動，反映出美台人民之間緊密的連結，而台灣更是美國最主要的國際學生來源地之一。為了協助有意赴美留學的台灣學生，AIT舉辦美國學校的線上講座和教育博覽會、前往台灣在地中學或大專院校提供互動交流的機會、進行一對一或團體諮詢，並提供申請流程的相關資料，且上述服務皆對台灣學生與學校免費提供。

AIT鼓勵所有教育機構與個人，包括學校、學院與大學，參與由AIT主辦的國際教育周活動。

針對2024年AIT國際教育周活動，AIT說明，包含國際教育諮詢與推廣、國際教育博覽會、「接軌我的未來」學生簡介系列影片等活動。

其中「國際教育諮詢與推廣」，AIT說明，AIT官員和EducationUSA留學顧問從16日起，將在全台各地舉辦研討會，與學生、家長、教師和其他關注此議題的朋友討論國際教育議題，部分活動可能需要提前報名。相關消息可參考AIT官網及臉書粉絲團。

至於國際教育博覽會，AIT表示，留學美國（EducationUSA）全球網絡將舉辦一場線上的研究所課程博覽會，歡迎所有想要與美國大專院校代表直接會談的學生參加這場國際線上教育博覽會。

針對「接軌我的未來」學生簡介系列影片，AIT表示，留學經驗能為年輕專業人士的職涯發展帶來各式各樣的助益，一共6部系列影片，將帶大家認識幾位在美國讀書或工作的台灣大學生或研究生。