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研究赤蟲餌料、蜂蜜蠟蟲飼料 獲創新創業計畫特優

中央社／ 台北15日電
教育部青年署今舉辦113年度「U-start創新創業計畫暨U-start原漾計畫頒獎典禮」。圖／青年署提供
教育部青年署今舉辦113年度「U-start創新創業計畫暨U-start原漾計畫頒獎典禮」。圖／青年署提供

教育部今天表揚U-start創新創業計畫績優團隊，台大團隊成功量產無特定病原認證的冷凍赤蟲，作為水產養殖的安全餌料，高醫大團隊則是推展蜂蜜蠟蟲作為寵物飼料，雙雙獲獎。

民國113年度U-start創新創業計畫及U-start原漾計畫共有上百件申請，最終26組團隊脫穎而出，教育部今天頒獎表揚。

來自台灣大學的「好赨室赤蟲工作室」，研究出獨特的室內養殖技術，嚴密控管生產環節、避免外來汙染，成功量產全球唯一具無特定病原（SPF）認證的冷凍赤蟲，可作為高端觀賞魚的餌料，避免魚隻健康受到威脅。

高雄醫學大學的「蟲良」團隊，觀察到活體昆蟲飼料具攻擊性，可能會對寵物造成傷害，而蠟蟲具備柔軟性和高營養價值，是更好的選擇。團隊利用每年蜂農更替下來含花粉、花蜜的蜂巢養殖蠟蟲，經嚴格把關和創新技術，將蠟蟲轉化為寵物的美味飼料。

教育部青年發展署長陳雪玉表示，創新創業是推動社會進步的引擎，U-start提供青年創業初期最需要的第一桶金，同時也結合各大學的育成資源，提供創業營運必備的多元輔導培力，期盼更多青年投入創業。

創業 團隊 飼料

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