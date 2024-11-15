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力宇教育榮獲「HolonIQ 2024 East Asia EdTech 150」及「Taiwan EdTech 50」肯定

聯合新聞網／ 力宇教育
力宇教育董事長王崇旭主持論壇：探索AI翻轉教育新時代。圖／力宇教育提供
力宇教育董事長王崇旭主持論壇：探索AI翻轉教育新時代。圖／力宇教育提供

力宇教育於今日HolonIQ 2024 East Asia EdTech 150及Taiwan EdTech 50頒獎典禮上榮獲殊榮，確立其在亞洲教育科技領域的創新領導地位。該獎項體現了力宇教育在開發和實施前沿教育技術方面的卓越表現，特別是其旗艦產品AILEAD365線上教學平台的影響力。

力宇教育總經理朱大文及頒獎人HolonIQ 創辦人 Patrick Brothers。圖／力宇教育提供
力宇教育總經理朱大文及頒獎人HolonIQ 創辦人 Patrick Brothers。圖／力宇教育提供

AILEAD365平台以其專業資深的教材編輯團隊，為學生提供精確的學習內容和高效的學習診斷，使教師能夠輕鬆掌握學生學習狀況，從而實現個性化教學。該平台的創新在於結合高端技術和AI數據統計來優化學習過程，有效地提高學習成效。

在頒獎典禮中，力宇教育董事長王崇旭分享了公司的創新旅程，還擔任了「教育論壇：探索AI翻轉教育新時代」的主持人。此論壇匯聚了來自台灣各地的教育科技領袖，共同探討人工智能如何塑造未來教育的討論。

力宇教育的此次獲獎不僅是對其創新教育解決方案的認可，也為該公司在全球教育科技領域中的地位增添了重要的里程碑。隨著AI和數位學習工具的不斷進步，力宇教育致力於保持在教育創新前沿，為全球學生提供更有效、更個性化的學習體驗。

力宇教育（圖左:朱大文總經理、圖中:王崇旭董事長）及關係企業錦田雲端科技（圖右: 執行長張惟翔）皆榮獲Taiwan EdTech 50肯定。圖／力宇教育提供
力宇教育（圖左:朱大文總經理、圖中:王崇旭董事長）及關係企業錦田雲端科技（圖右: 執行長張惟翔）皆榮獲Taiwan EdTech 50肯定。圖／力宇教育提供

欲了解更多信息，請訪問力宇教育官方網站：

https://www.leadu-edu.com/

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