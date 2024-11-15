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突破體育班限制 基隆打破學區發展國中小招運動績優生

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市府草擬「基隆市國民中小學運動成績優良學生升學輔導辦法」，在體育班制度外，也可培養運動人才。圖／教育處提供
市府草擬「基隆市國民中小學運動成績優良學生升學輔導辦法」，在體育班制度外，也可培養運動人才。圖／教育處提供

因為體育班名額有限，增班也很困難，基隆市希望有體育專長的學生，沒有念體育班到一般學校升學時，也能延續體育專長的訓練，已草擬國中小運動成績優良學生升學輔導辦法，在體育班制度外，也可培養運動人才，學生可打破學區就讀。

基隆市各級學校歷來依教育部「高級中等以下學校體育班設立辦法」以體育班方式培育優秀選手，但體育班名額有限，增班也非常困難。

教育處體育保健科長楊永芬說，目前體育班名額有限，因此希望有體育專長的學生，沒有念體育班到一般學校升學時，也能延續體育專長，會在特定學校配置特定體育專長的教練，比如羽球等，讓學生選擇就讀，打破學籍，升學也能兼顧體育專長的訓練。

教育處為拓展體育專長學生升學進路，鼓勵學校發展運動專項，在7、8月邀請體育署中央委員及中、小學校長研商，新設國中小運動績優生管道，並草擬「基隆市國民中小學運動成績優良學生升學輔導辦法」，嘗試於體育班制度外，培養更多優秀運動人才並提升整體運動水準，正由法規小組審議，預計經市務會議通過後辦理。

舉例而言，在基隆，國立台灣海大附中114學年度即透過運動績優生管道，發展籃球專項運動績優生，讓熱愛籃球的學生更自主彈性訓練，並兼顧課業需求。反觀，基隆市國中小端長年則僅有體育班一途，限縮學生運動發展的選擇性及可能性。

市長謝國樑說，為協助基隆熱愛體育的孩子有更好的升學管道，市府會匯集各方專業意見，研議運動成績優良學生升學輔導辦法。未來也會持續透過訂定相關辦法，向中央爭取經費補助，盡全力提供選手們健全的體育環境。

升學 運動 體育

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