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代理師採計職前年資 教部：年增4到6億元預算

中央社／ 台北14日電

憲法法庭6月判決，代理教師不採計職前年資的相關規定違憲。教育部今天表示，預計11月底與縣市會商，預估一年需要增加的預算在新台幣4億元到6億元之間。

曾任2年代理教師的張姓男子錄取新北市代理教師，但他過去年資不被採計敘薪，張男聲請釋憲，憲法法庭6月判決，教師法第35條第2項合憲，但代理教師不採計職前年資等相關規定違憲。

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，中國國民黨籍立委葉元之質詢時提到，憲法法庭判決後，許多代理教師都在苦苦等待，教育部作為中央主管機關，應盡速訂出規範。

教育部國民及學前教育署長彭富源表示，目前已經過幕僚作業階段，預計11月底、12月中旬之間，就會召集地方政府開會。

至於所需經費，彭富源預估一年增加的預算約4到6億元之間，視每一年進用狀況而定。不過葉元之說，光是新北市就預估需2億元，對縣市財政負擔影響很大，希望中央政府能提供協助。

彭富源表示，教師員額主要由地方控管，正式員額本來就有經費可以支應該名教師的所有費用，至於計畫性、由中央補助的員額，教育部會提供協助。

葉元之追問代理教師什麼時候能領到。彭富源表示，依照憲法法庭要求，最慢是114學年度，如果要提前，則涉及與縣市的協商，教育部要尊重地方政府。

代理教師 教育部

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