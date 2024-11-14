偏鄉教育現況 《故事 開始的地方》紀錄片11月20日首映

天下雜誌教育基金會耗時逾一年，製作《故事 開始的地方－希望閱讀》紀錄片，記錄台灣偏遠地區老師和學生的生命故事，故事跨越20年、足跡遍及台灣10多個縣市，呈現台灣偏鄉教育現況，將於11月20日舉行紀錄片首映會。

近年來教師人力短缺，但台灣偏鄉仍有超過2萬名教師不畏交通不便、生活條件困難，堅守崗位為學生帶來知識與希望，甚至成為學生一生中的導師。

天下雜誌教育基金會表示，希望透過紀錄片，讓各界看見老師透過「閱讀」與「陪伴」改變孩子生命旅程，見證教育的影響力。儘管面對許多挑戰，不少教師始終保持初心，持續用熱情照亮孩子的路。也希望藉由紀錄片，向偏鄉老師以及所有無私奉獻的教育工作者致敬。

《故事 開始的地方－希望閱讀》紀錄片將在11月20日於光點華山電影館舉辦首映會，活動當天將邀請紀錄片主角現場分享人生故事，銀幕中當年的小種子，如今已長成大樹，在不同的工作崗位上發光，偏鄉孩子童年記憶中的「希望閱讀巡迴書車」也將在首映會現場亮相。

天下雜誌教育基金會也指出，12月起，於全台縣市規劃多個場次，也邀請全國教師、教育工作者，以及即將踏入教職的學生免費觀影，歡迎一同走進電影院。