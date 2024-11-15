引領未來教學趨勢 ViewSonic展出多元創新AI教學技術
AI人工智慧進入教育場域，不僅改變傳統的教學模式，也開啟了新的學習方式。ViewSonic在2024台灣教育科技展上，展示一系列AI驅動的教學解決方案，揭示未來教學的多元應用場景。
此次ViewSonic展示重點包括業界首款「AI教科書」，以及仍在開發測試的各項AI技術，讓參展教師親身體驗AI如何輔助提升教學成效，同時對於AI在教學中的潛力有了更深理解。
聚焦教育趨勢，引領AI技術落地教學現場
ViewSonic將AI技術應用結合教育需求，打造教學場域所需的教育科技資源，此次展出涵蓋從中小學到高等教育的全方位數位教學解決方案，其中「優派研究室」展區引起眾多教師的關注。該區展示ClassSwift一站式即時互動平臺，具備如「AI題目生成」、「AI簡答批改」、「人工智慧課堂分析」等功能，已協助第一線教師減輕課程準備的負擔。
現場也展出仍在開發測試的幾項AI教學技術，希望徵集教師回饋，進而應臺灣教學需求來做開發調整。「3D AI歷史角色互動」，讓學生能夠與歷史人物對話，比如和馬偕博士聊天過程中，了解他的生平背景還有當下時空脈絡，增添學習的沉浸感，運用AI技術提升學生學習興趣。針對語言學習的「AI發音評估」則幫助教師快速評估學生的學習進度，提供發音在準確性、完整性、流暢度與韻律的即時反饋。「AI教學助理」則依據學生的問答回應，精準判斷學習狀況，協助教師制定因材施教的策略。
此外，「優派小教室」展區展出多元豐富的高互動數位教學內容，如《賴世雄國小英語互動遊戲包》及榮獲2024 EdTech Award的《溫美玉高效互動作文》等教學資源。這些數位教學教材結合myViewBoard沉浸式數位白板系統，提高了互動性，讓學習不再侷限於單向的課堂模式，增加學生的課堂參與度。
結合軟硬體技術，打造未來教學場景
展會現場透過110吋ViewBoard互動顯示器與135吋折疊式LED 顯示器，結合軟硬體解決方案打造「ViewSonic Future School」的教學場景，並邀請數位名師展示創新教學模式，帶來視覺與教學效果兼備的沉浸式體驗。而ViewSonic互動顯示器於今年第三季榮登全球與臺灣市占冠軍，持續蟬聯第一。
四天展會精彩活動助教師數位增能
本次教育科技展期間，ViewSonic規劃26場數位增能課程及講座，針對AI賦能、跨域素養、自主學習、社會情緒學習（SEL）、永續發展（SDGs）等趨勢議題進行專業解析，協助教師理解如何將科技融入教學，涵蓋不同年齡層及學科領域。
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