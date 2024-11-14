獨／腸病毒停課之亂有解？新北擬畫「次行政區」減影響範圍

全台腸病毒疫情仍處在高原期，全台上周就診人數2.1萬創10年同期最高。現行各地方政府畫分腸病毒高風險停課區，是以「行政區」有1例重症或71型為標準，但新北人口眾多，光板橋區就有50萬人口，牽一髮動全身，經常性停課導致家長疲於奔命。新北市衛生局經專家會議討論，研擬將新北超過20萬人口的11個行政區細分次行政區，盼減少停課影響範圍。議員認為，防疫還是重點，應審慎考量。

新北市依據傳染病防治法規定，只要當年度疾管署曾判定檢出腸病毒 71 型或曾發生腸病毒感染併發重症行政區，就會被列高風險區，若各校再符合「727」，也就是一個班級7天內出現2例腸病毒案例，就要停課7天。

全國上周通報案例創同期新高，新北市第44周通報案例有3600人次，45周則成長到3900人次，目前樹林、深坑等地區都還是高風險行政區。

經常性停課，家長哀號不斷，就有家長抱怨，新北人口眾多，達到高風險標準非常容易，學校三不五時停課，就需要另找托育場所，若孩子還在潛伏期，更易讓病毒擴散；新北市議會不分藍綠議員，都希望新北能夠重新檢討防疫規定，保護孩子同時，也要兼顧家長照顧能力。

新北市衛生局預告修正腸病毒防疫措施，考量現以行政區辦理強制停課措施，可能存在無症狀而非必要停課的機構，造成照顧者臨時請假困擾及增加幼學童臨時轉送托，可能提升傳播風險，經專家會議討論，將調整新北市11處人口在20萬以上的行政區，細分次行政區方式畫分高風險區。

衛生局疾管科長王美華表示，11區包含板橋、新莊、中和、三重、新店、土城、永和、蘆洲、樹林、汐止、淡水，根據各區地理、人口與生活範圍，各自畫分2到5個次行政區。

以板橋為例共畫分5分區，分區一包含建國里在內23里，分區二則有福翠里等38里，分區三福丘里在內27里，分區四信義里21里，分區五堂春里17里。未來高風險強制停課區域改以次行政區畫分。全案目前仍在公告期，待蒐集完各界意見後，最快年底可以上路。

社會局兒童托育科長林秀穗指出，現行制度是以行政區作為高風險畫分範圍，若是該行政區符合「727」就要停課7天，光是板橋就有50萬人口，影響確實很大，修正過後可以減少影響範圍，減輕家長與學校負擔。

新北市二寶媽議員黃淑君表示，腸病毒傳染力非常強，物理性控制還是有其必要性，衛生局以次行政區分，但板橋人口密集，跨區就讀非常普遍，以板橋國小為例，橫跨社後與新埔兩大區塊，不如以學區畫分會更有效果，但最重要還是疫苗注射與學生衛教，才是根本解決之道。

新北市二寶媽議員江怡臻表示，腸病毒停課都是非常突然，這段時間家長很害怕接到學校電話通知，且一停課就長達一周，家長安排照顧人力常常心力交瘁，樂見市府能夠經過專家會議，在最大範圍內彈性調整停課範圍。