沙鹿托嬰中心首位男托育人員 弘光科大幼保系校友受好評

弘光科技大學幼兒保育系校友黃偉綸擔任台中市公設民營沙鹿托嬰中心托育人員近8個月，是沙鹿托嬰中心首位男托育人員，曾有阿嬤懷疑「少年查埔囝仔咁有法度？」他卻獲得許多家長肯定與支持。

黃偉綸說，起初最擔心如何取得家長信任，想辦法把孩子照顧好，就能讓他們知道男生也可以勝任托育人員的工作。

戴著眼鏡、模樣斯文的黃偉綸，和同事分工合作照顧托嬰中心嬰幼兒，他仔細消毒擦拭幼兒使用的桌椅，完成後，接著走到一旁，搖起搖鈴陪牙牙學語的幼兒玩，這是他在托嬰中心的工作日常。

黃偉綸說，他高職念電機科，高一參加希望工程活動，帶營隊3年，和小朋友接觸互動的過程中，發覺自己喜歡與人接觸，決定大學念幼保系，統測跨考家政群，如願進入弘光科大幼保系，全班就兩名男生，早就習慣別人那種男生怎麼念幼保系的質疑眼光。

民國111年6月大學畢業，黃偉綸一度去當職業軍人，他在部隊負責架設電纜線，因一直無法喜歡上戶外工作環境，提早解約回到幼教職場；大學在幼兒園實習，帶的是3至6歲的幼童、特教幼童，初到托嬰中心，中心安排他先帶2至3歲的大寶寶，這學期開始帶2歲以下的小寶寶，已經愈來愈順手。

黃偉綸坦言，男生從事托育工作，起初最擔心如何取得家長信任，這是最大的挑戰，他認為，只要想辦法用心把孩子照顧好，就能讓家長知道男生也可以做好托嬰中心托育人員的工作；家長們送托前已經徹底了解中心的托育環境及運作模式，這段期間反而不斷獲得許多肯定與支持，只有平時負責接送的父母有事，臨時託阿嬤來接時，曾有一位阿嬤驚訝地用台語問「少年查埔囝仔咁有法度照顧？」

台中市公設民營沙鹿托嬰中心督導許貞莉指出，黃偉綸個性陽光又大方，進入托嬰職場時，不論專業上或心態上都完全準備好，加上本身喜歡運動，對於舞蹈也有涉略，常帶孩子做體能活動，任職以來備受家長好評。