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「班班有鮮乳」學校壓力大 建議中央統一採購配送

聯合報／ 本報記者／連線報導
「班班有鮮乳」政策倉促上路，有學校直言缺乏配套措施，造成學校很大負擔和壓力。記者郭韋綺／翻攝
「班班有鮮乳」政策倉促上路，有學校直言缺乏配套措施，造成學校很大負擔和壓力。記者郭韋綺／翻攝

班班有鮮乳」政策倉促上路，從訂購、配送、冷鏈保存到發放，老師行政工作增加，大喊吃不消，有學校直言這項政策的負擔和壓力太重了，教育部應研議「鮮乳券」；也有學校認為，政策立意良好，不可能不參加。

高雄市油廠國小校長蘇聰榮說，這幾周從採購到發放，執行狀況很多，造成學校很大的壓力和負擔。若由學校自行決定是否參加這項政策，校方會跟師長討論後再決定，建議最好由中央統一採購、分區配送，貨運也一併解決。

台南市東區崇學國小約一千五百名學生，班班有鮮乳政策實施前，學生每周喝一次鮮乳或豆乳，實施後增加兩次，每周能喝三次。校長洪榮進說，班班有鮮奶政策可提升學生喝到牛奶的數量，讓營養加分，不可能不參加。

新北桃子腳國中小學校長郭昱晨指出，政策是政府美意，只不過對大校來說量太大，儲存空間成考驗，未來若能持續、可自選哪種乳品當然是好事，只是不知道接下來量怎麼分配，若一次太大量，儲存依然是關鍵。

新北板橋國小校長華志仁說，學校支持班班有鮮奶政策，不過目前都會區配送廠商吃緊，學生直到昨天才喝到第一批，附近學校也都這樣，未來如果能自選乳品會更方便，屆時會由學校及家長討論選擇。

北市敦化國小校長劉建男表示，敦化是大校，配送過程、品質、學生能否在效期內喝完等，都增加行政負擔，教育部應研議鮮乳券。授權學校決定恐讓學校壓力更大，不管怎麼決定可能都有不同聲音，最重要還是要訂出完整配套指引。

壓力 新北 班班有鮮乳

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