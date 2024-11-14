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農業部改口：不勉強學校「班班有鮮乳」

聯合報／ 記者李柏澔張博瑞李芯／台北報導
班有鮮乳政策引發爭議，農業部長陳駿季昨天說，如果學校不願意參與這樣的政策（班班有鮮乳），並也不會去勉強，會尊重地方的意見。 記者李柏澔／攝影
班有鮮乳政策引發爭議，農業部長陳駿季昨天說，如果學校不願意參與這樣的政策（班班有鮮乳），並也不會去勉強，會尊重地方的意見。 記者李柏澔／攝影

班班有鮮乳」政策上路後爭議不斷，不僅學校人仰馬翻，家長也頗多怨言。農業部陳駿季昨表示，如果學校不願意參與這樣的政策，不會去勉強，也尊重縣市政府想法。如果學校沒有意願訂購就不會配送，相關經費也要繳回。

對此，教團批評，農業部此舉是不負責任，等於又把問題丟給學校；家長團體則認為教育部、農業部應該出來說清楚，「主責單位」到底是誰？

農委會和教育部從今年九月推「班班有鮮乳」政策，讓國小及附幼學生每周可以喝二次鮮乳、保久乳或含鈣豆漿，截至本月八日，已有百分之八十五的學校喝到牛奶，然而許多學校因配送問題，導致學生一次帶回多瓶保久乳。

陳駿季說，不樂見部分學校把牛乳一次發完讓學生帶回家，假如有學校不願意參與學童乳政策，不會勉強，尊重地方的想法，也承諾如果沒有完善配套，不會貿然再提出新政策。

至於有部分學校恐無法在本學期喝滿四十四次，陳駿季說，喝的次數並不是政策重點，重點是能夠提供應充足的乳品，確保整個鮮乳的冷鏈將是接下來的重要工作。

不過全教總理事長侯俊良批評，農業部的發言非常不負責任，等於又把問題丟給學校。政策是由農業部訂定，沒有經過討論，結果在教學現場造成問題，現在還把決定權交給學校，學校要怎麼決定？如果不喝，恐怕還得面對家長質疑，繼續喝的話又會有執行上的困難及工作壓力。

全家盟理事長蕭東原批評，中央自己推動的政策，自己沒辦法落實，就推給各校做決定，夾在行政和家長、學生之間的校長難做人。

班班有鮮乳 農業部 陳駿季

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