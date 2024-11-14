冷眼集／推給一線做決定 雙語政策如兒戲

賴清德總統二○一四年台南市長任內提出「雙語城市」，當上行政院長後又於二○一八年核定「二○三○雙語國家」，然而雙語政策上路以來，從中小學到大學，各種亂象層出不窮，要求檢討聲浪不絕於耳，但教育部到底是否要調整、怎麼調整，至今仍莫衷一是，也難怪教師不滿，家長學生焦慮。

根據國發會雙語政策規畫，二○三○年，全台高中以下學校都要落實英語課採全英語授課，且每三所學校就有一所於部分領域課程實施雙語教學。換句話說，政府原本的規畫就是英語課英語教學，部分課程採雙語教學。

為了達標，不少學校大開藝術、體育、科技等藝能科雙語教甄，要求術科教師用英文上課，以至於有英文專長、卻不會教藝術者反而優先考上；至於採全英語授課的英語課，教師得用英文解釋文法、解釋單字意思，讓原本英文處於後段的學生吸收不良，學生團體甚至做過課綱觀察報告，發現近半的學生聽不懂全英文的英文課。

對於雙語政策是否改變，教育部卻始終說不清，教育部長鄭英耀一句「不會強迫英語融入其他學科教學」，更讓不少家長、教師焦慮討論，這樣到底是要改還是不改？學校更是傷腦筋，還要持續推動其他科目採雙語教學嗎？

諷刺的是，從雙語政策到班班喝鮮奶，教育部、農業部都是「不強迫」、「不勉強」，看似很民主交由第一線教師做決定，實際上卻凸顯賴內閣政策規畫如兒戲，事前缺乏配套，事後也沒有亡羊補牢的勇氣，徒然耗費資源卻不見成效。

要知道教育是百年大計，更攸關國力興衰，不是喝牛奶，喝完就結束，其影響的不只是教育體系，還有下一代的未來，雙語政策不能打馬虎眼，教育部有責任說明清楚。