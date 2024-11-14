雙語政策傳轉彎 不強迫英語授課

雙語政策上路六年多來，爭議不斷，如今傳出賴清德總統有意調整政策方向，不再追求其他學科以英語授課。對此，教育部長鄭英耀昨表示，中小學的英語科，未來都希望能以全英語授課，至於是不是融入到一些學科的教學，教育部不會強迫。

總統府與行政院昨天都沒有回應。據了解，過去幾年府院也都接到不少來自教育界反映的困境與建議，而賴總統也認為，應適時檢視政策，並評估調整更符合教育現場的政策方向；但如何調整，相關部會仍在盤點階段，方案尚未提報到行政院。

對此，全教總表示，若教育部確定要調整雙語政策，就應盡快公布相關做法，讓基層老師能更了解部長對政策的態度。

根據國發會雙語政策規畫，今年全國應有六成中小學英語課採全英語授課，且每七所學校就有一所於部分領域實施雙語教學，導致地方政府為追求績效，出現各種亂象，不僅國文科教師甄試筆試不考中文卻考英文，體育、美術、生活科技領域也要求雙語教學。

東海外文系講座教授何萬順表示，前天有學者到總統府拜會賴清德，賴已向學者證實，表示不再追求其他學科以英語授課。

鄭英耀說，第一線中小學在雙語政策有很多想法，也很努力推行，過去推動時，難免會有人擔心，是不是要讓雙語融入到一些學科的教學，這部分各校有自己的規畫，教育部不會強迫，不過英語科老師本身就是英語專業，因此目標希望未來全台灣中小學的英語科，都可全英文授課。至於這是否意味雙語政策要調整？鄭英耀未正面回應，僅表示，應該是加強、深化日常生活語言能力上的運用。

全教總理事長侯俊良表示，鄭英耀其實理解各領域雙語教學在教學現場確實造成困難，因此用比較隱晦的方式想導回正軌，不再強調雙語融入各領域教學，不過一般老師看到消息，可能都會認為鄭英耀並沒有把政策講清楚，未明確說出要停止還是持續，因此盼教育部進一步解釋。

台大人文社會高等研究院院長廖咸浩指出，透過第一語言來進行所有的學習與溝通才是常規，把英語反客為主，不但讓學生知識學習受阻，也浪費青春。未來若只在英語課進行全英語教學，是一個令人振奮的好消息。