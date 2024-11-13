幼兒園監視器被誤用成監控老師的工具？全幼產：應制定調閱規則

幼兒不當管教案件爭議頻傳，部分縣市已開始鼓勵或要求幼兒園班級內安裝監視器，全國幼教產業工會指出，支持班級內裝設監視器，但不該濫用監視畫面，應該制定調閱規則並統一管理，以免成為監控老師的工具。

越來越多幼兒園於校內裝設監視器，全國幼教產業工會指出，接獲會員陳情，有園長將監視器的畫面安裝在自身的辦公室裡，利用監視器隨時監控老師在課堂上的一舉一動，甚至會在老師上課過程中打電話「糾正」教學方式；更有園長將監視器的畫面帶回家中反覆觀看。

工會指出，上述這些這些極端且專制的管理方式已經出現，且造成現場老師恐慌與困擾，更使原本單純的校園環境變得彷如監獄。

全國幼教產業工會指出，支持於班級內安裝監視器，但監視畫面應上傳雲端統一管理，並由政府訂定調閱辦法並專責調閱，僅在有必要釐清事件時由政府依照規定及流程調閱畫面。無論是校長、園長、家長都應該遵守規定，也不可隨意調閱監視畫面，學校更不應將監視器畫面用於對老師的考核或評比依據。