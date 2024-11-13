「班班有鮮乳」亂象 家長：陷校長於不義 主責單位是誰？

「班班有鮮乳」政策引發一連串亂象已多日，農業部長陳駿季今受訪表示，如果學校不願意參與政策，也不會勉強。對此，家長團體並不埋單，認為將決定權下放到學校其實是在卸責、更是陷校長於「不義」，教育部、農業部應該出來清楚，「主責單位」到底是誰？

今年9月開始推動的班班有鮮乳政策頻惹議，陳駿季今接受媒體聯訪表示，如果有學校不願意參與政策，也不會勉強，會尊重縣市政府的想法。經費的部分，若沒有意願訂購就不會配送，相關補助經費要繳回。

國教盟理事長王瀚陽表示，「班班有鮮乳」的立意明明是好的，但卻因為「主責單位」不明確造成現在如此亂象。他說教育部、農業部之間的跨部會溝通顯然有問題，正是因為教育部推給地方政府，地方政府又將選擇權下放到學校，今天陳駿季才會說學校可自行決定是否參加，否則，「農業部怎麼會管到學校去？」

王瀚陽直言，此政策旨在改善學童鈣質攝取不足情形，但喊出了「班班有鮮乳」這麼響亮的口號，所以家長們當然很在意為哪些學校有得喝、哪些沒有，為什麼有些學生喝鮮乳、一部分人則被分到保久乳。

王瀚陽也替學校打抱不平說，當家長和學校反映自己的小孩沒有喝到鮮乳，學校當然就得處理，但明明是主管機關卸責，現在反而像是各地方學校在鬧、吵著要鮮乳。他呼籲，教育部和農業部趕快溝通好，誰才是主責單位，誰要出來釐清問題、搬出配套措施解決亂象。

全家盟理事長蕭東原也批，中央自己推動的政策，自己沒辦法落實，就推給各校做決定，夾在行政和家長、學生之間的校長難做人，根本沒辦法做決定，「中央此舉是陷校長於不義。」