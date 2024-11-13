快訊

桃園義消出勤民宅捕蜂...遭大批虎頭蜂群攻擊 1義消身亡

南投棒球教練18年來猥褻、性侵22名國小球員 法院重判13年

否認對美軍購4800億 顧立雄：國防部沒提清單

聽新聞
0:00 / 0:00

「班班有鮮乳」不勉強參與 教團批農業部非常不負責任

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總理事長侯俊良。記者葉信菉／攝影
全教總理事長侯俊良。記者葉信菉／攝影

教學現場反映，「班班有鮮乳」政策造成教學現場困擾，農業部陳駿季今表示，如果學校不願意參與政策，也不會勉強。對此，教團批評農業部不負責任，等於又把問題丟給學校，如果學校決定不喝，恐怕還得面對家長質疑。

班班有鮮乳政策引發爭議，陳駿季今接受媒體聯訪表示，如果有學校不願意參與政策，也不會勉強，會尊重縣市政府的想法，沒有完善的配套措施就不會貿然提出新的政策。經費的部分，若沒有意願訂購就不會配送，相關補助經費要繳回。

全教總理事長侯俊良批評，農業部這樣的發言非常不負責任，等於又把問題丟給學校。政策是由農業部訂定，沒有經過討論，結果在教學現場造成問題，現在還把決定權交給學校，學校要怎麼決定？如果決定不喝，恐怕還得面對家長質疑，繼續喝的話又會有執行上的困難及工作壓力。

侯俊良表示，農業部的作法顯示其對公共政策的不了解，且不尊重學校現場，希望農業部能宣布讓錯誤的政策到此為止，或者改成發「鮮乳券」的方式處理。

班班有鮮乳政策引發爭議，農業部長陳駿季今日接受媒體聯訪表示，如果有學校不願意參與政策，也不會勉強。聯合報系資料照片
班班有鮮乳政策引發爭議，農業部長陳駿季今日接受媒體聯訪表示，如果有學校不願意參與政策，也不會勉強。聯合報系資料照片

班班有鮮乳 農業部 陳駿季

延伸閱讀

提高公糧收購價格案立委要求陳駿季捐出明年加薪 陳駿季罕動肝火

班班有鮮乳爭議不斷 陳駿季：學校可自行決定是否參加

總預算案付委審查 張嘉郡：陳駿季應下台負責

卓揆邀會商唯一美中不足 傅崐萁：陳駿季沒提解方還扣帽

相關新聞

「班班有鮮乳」亂象 家長：陷校長於不義 主責單位是誰？

「班班有鮮乳」政策引發一連串亂象已多日，農業部長陳駿季今受訪表示，如果學校不願意參與政策，也不會勉強。對此，家長團體並不...

傳調整雙語政策不以英語教其他科目 全教總：應盡快公布

日前傳出教育部規劃，雙語政策不再追求其他學科以英語授課，賴清德總統已點頭同意。對此，全教總今日召開記者會表示，若報導屬實...

監視器還是監獄器？全幼產要求應制定調閱規則並統一管理

全國幼教產業工會最近接獲會員反映，部分縣市鼓勵或要求在幼兒園班級內安裝監視器，讓許多教保人員感到恐慌，擔心監視畫面是否會...

幼兒園監視器被誤用成監控老師的工具？全幼產：應制定調閱規則

幼兒不當管教案件爭議頻傳，部分縣市已開始鼓勵或要求幼兒園班級內安裝監視器，全國幼教產業工會指出，支持班級內裝設監視器，但...

「班班有鮮乳」不勉強參與 教團批農業部非常不負責任

教學現場反映，「班班有鮮乳」政策造成教學現場困擾，農業部長陳駿季今表示，如果學校不願意參與政策，也不會勉強。對此，教團批...

擅長即興演奏 雅諾史卡合奏團再度登台挑戰披頭四名曲

去年來台造成轟動的雅諾史卡合奏團( Janoska Ensemble )，今年將再次登台，27日於台北國家音樂廳，28日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。