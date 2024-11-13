「班班有鮮乳」不勉強參與 教團批農業部非常不負責任

教學現場反映，「班班有鮮乳」政策造成教學現場困擾，農業部長陳駿季今表示，如果學校不願意參與政策，也不會勉強。對此，教團批評農業部不負責任，等於又把問題丟給學校，如果學校決定不喝，恐怕還得面對家長質疑。

班班有鮮乳政策引發爭議，陳駿季今接受媒體聯訪表示，如果有學校不願意參與政策，也不會勉強，會尊重縣市政府的想法，沒有完善的配套措施就不會貿然提出新的政策。經費的部分，若沒有意願訂購就不會配送，相關補助經費要繳回。

全教總理事長侯俊良批評，農業部這樣的發言非常不負責任，等於又把問題丟給學校。政策是由農業部訂定，沒有經過討論，結果在教學現場造成問題，現在還把決定權交給學校，學校要怎麼決定？如果決定不喝，恐怕還得面對家長質疑，繼續喝的話又會有執行上的困難及工作壓力。