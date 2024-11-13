傳調整雙語政策不以英語教其他科目 全教總：應盡快公布

日前傳出教育部規劃，雙語政策不再追求其他學科以英語授課，賴清德總統已點頭同意。對此，全教總今日召開記者會表示，若報導屬實，對於雙語政策的調整將予以肯定，呼籲應盡快調整做法並公布。學者也批評，英語和家庭經濟背景、父母教育程度息息相關，用華語以外的語言教學，對弱勢家庭、學生極為不利。

有周刊報導，根據教育部的最新規畫，未來雙語政策將往務實方向走，首先是聚焦在僅英文課的全英授課，不再追求用英語教其他科目，如英語教體育、英語教數學。再來是中央將與地方合作，以區域為單位，希望打造各校「英語村」，大學端的部分則會繼續推動全英語學程。

上周五報導後，記者詢問教育部未得到正面回應。東海外文系講座教授何萬順今在全教總舉辦的記者會上指出，昨天有一些學者到總統府拜會賴清德總統，賴已向學者證實周刊報導，表示不再追求其他學科以英語授課。

台大人文社會高等研究院院長廖咸浩指出，透過第一語言來進行所有的學習與溝通才是常規，如今把英語反客為主，不但讓學生知識學習受阻，也浪費青春。賴清德如果願意從善如流，將中小學的雙語教學加以調整，未來只能在英語課進行全英語教學，是一個令人振奮的好消息。

不過，EdYouth常務理事鄭羽倢表示，即使改成英文課全英文授課，也不一定有效解決雙語政策在教學端遇到的困境。根據EdYouth108課綱觀察報告，有將近50％的學生聽不懂全英文的英文課，一間教室中存在聽得懂英文、覺得老師教得太簡單的學生，也存在完全聽不懂的學生，後者就可能對英文感到恐懼，甚至喪失語言學習的興趣，更無法達到雙語政策中英文能力提升的初衷。

何萬順批評，2030雙語政策未經學者討論、缺乏民主程序，在教育上，用華語以外的語言教學，會對語言劣勢的學生產生不當劣勢，尤其英語和家庭經濟背景、父母教育程度息息相關，雙語教育對弱勢家庭、學生極為不利，甚至影響部分學生受教育的權利。

全教總理事長侯俊良表示，若報導屬實，對於雙語政策的調整將予以肯定，也應盡快調整做法並公布。過往曾經出現中文系教授要用英文教授中文的荒謬現象，中小學更是有很多學生在課程中，連老師在講什麼都要問同學。全教總長期批評雙語政策會造成語言專業、學習的「雙貧乏」，雖支持英語學習，但並非以雙語政策的方式。