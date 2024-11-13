聚焦神經免疫疾病 陽明交大產學攜手開發新藥

陽明交通大學與校友企業安立璽榮生醫公司簽署產學合作備忘錄，聚焦神經與免疫疾病新興療法等3大方向，將攜手開發創新藥物、培育生技研發人才。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，陽明交大團隊參與安立璽榮生醫研發的一款新穎口服免疫調節藥物，這款藥物安全性高且能有效抑制腦部微小膠細胞活化並減少神經細胞損傷，有效改善小鼠模型中神經退化的症狀，目前已於台北榮民總醫院展開阿茲海默症臨床2期研究。

為加速推動具商業化價值的學術研究成果與生技產業銜接，陽明交大與與校友創辦的安立璽榮生醫股份有限公司簽署5年產學合作備忘錄。

陽明交大提到，本次簽約以過去的合作為基礎，聚焦「神經與免疫疾病新興療法」「人工智慧輔助新藥開發」，以及「孵育新創團隊」等3大方向深化合作，希望加速更多創新藥物進入臨床試驗及商品化階段，並孵育具潛力的新創團隊投入生技醫藥產業。

陽明交大校長林奇宏表示，透過安立璽榮既有的研發平台，可以讓更多老師投入新藥研發，讓研究成果轉換為真正有用的藥物，產學共創之虞也造福更多民眾。

陽明交大先進治療研發中心主任蔡金吾指出，台灣已進入超高齡化社會，罹患阿茲海默症等神經退化疾病的人口將日益升高，造成龐大的醫療與社會成本；由於這類疾病多與神經免疫調節機制有關，未來將利用AI輔助藥物設計精準靶點，大幅提升藥物的安全性與療效。