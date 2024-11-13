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資訊老師仍不足 教部：持續關注

聯合報／ 記者李芯／台北報導

我國在「國際電腦與資訊素養研究」雖名列前茅，但在「運算思維」項目上，仍有近半學生在四個等級中低於三級，在「電腦與資訊素養」則有百分之卅六學生低於二級。國家教育研究院副院長顏慶祥指出，目前學校專任資訊老師仍不足；教育部國教署長彭富源表示，會持續關心是否能在整體教學資源方面提供協助。

我國共有一六○所學校、五一一二名八年級生，及二二三三名八年級教師參與該項調查。根據國際評比，台灣學生運算思維在三級以下者有百分之四十八，電腦與資訊素養在二級以下者有百分之卅六，是否代表這些學生「掉隊」？

顏慶祥表示，關鍵並不是設備的不足，而是教師的因素。目前學校專任的資訊科技老師依然不足，就連代理教師都不夠，國教署也很清楚，因此將會持續往這方面努力。

根據教育部一一一年度師資培育統計年報，中等學校教師具科技領域專長者，計有約七千八百名。全國中小學校長協會祕書長謝金城表示，資訊老師已經缺很久了，雖然還是會有人報考資訊教甄，但數量非常少，相對之下就沒辦法聘到較好的老師。

彭富源說，會持續關心整體教學資源方面是否還能提供協助，近年教育部在偏鄉已投注很多平板載具，盼能提升國家競爭力，照顧好每個孩子。

代理教師 教育部 素養

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