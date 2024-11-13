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台運算思維教育 全球第1

聯合報／ 記者李芯／台北報導
教育部公布我國學生參加「國際電腦與資訊素養研究2023」的國際評比結果。記者李芯／攝影
教育部公布我國學生參加「國際電腦與資訊素養研究2023」的國際評比結果。記者李芯／攝影

台灣首度參加「國際電腦與資訊素養研究二○二三」，在「運算思維」項目中排名全球第一，「電腦與資訊素養」上拿下全球第四名。教育部表示，上述兩者項目與家庭社經背景的關聯性，均低於國際平均，可見台灣的資訊教育有較佳的社會公平性。

教育部昨公布我國學生參加「國際電腦與資訊素養研究二○二三」（簡稱ICILS 2023）國際評比結果，這項研究每五年評比一次，對象是各國八年級學生，藉此了解教學現場實際情形，及現行課程教學運作的結果。

台師大學習資訊專業學院研究講座教授蔡孟蓉說明，ICILS共有卅四個國家、五千多所學校參加，調查分為兩大項目，其中具有「運算思維」則是能解析問題，並擬定由電腦執行的解題方案，我國學生在廿四國中排名第一，台灣學生的成績達三級以上者共百分之五十二，優於國際平均的百分之廿九。

「電腦與資訊素養」則是能存取、評估、有效使用數位資訊的能力，我國排名在卅四個國家中位居第四，前三名為南韓、捷克及丹麥。蔡孟蓉說，台灣學生學習「安全且負責任使用資通訊技術」達中等程度以上的比例，顯著高於國際平均，反映資訊科技課綱中如社交媒體、網路霸凌等的落實。

另外，各國女學生的電腦與資訊素養成就顯著高於男學生，蔡孟蓉指出，台灣與各國趨勢相同，女學生表現顯著高於男學生。

本次調查涵蓋各國對生成式AI工具應用的看法，蔡孟蓉說，台灣校長更能察覺AI對學習與教學的影響，既認同AI在學習與教學上的積極價值，也意識到其負面衝擊。

素養 網路霸凌

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