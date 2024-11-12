苗縣首簽教師團體協約 縣長鍾東錦見證盼創師生校3贏

苗栗縣各級學校產業工會今天與縣立苑裡高中、照南國中及竹南國小3校簽訂縣內第1份「教師團體協約」，縣長鍾東錦參與見證，樂見教師勞動權益獲重視，盼開創師生校3贏局面。

簽署儀式下午在苗栗縣政府舉行，由苗栗縣各級學校產業工會理事長郭彥成、苗栗縣立苑裡高中校長吳俊秀、照南國中校長湯秀琴、竹南國小校長陳韋旭完成協約簽署。

苗栗縣政府勞工及青年發展處指出，依據團體協約法，學校工會會員逾教師人數1/2，工會就可以與學校協商。這次3所學校透過民主協商機制產生共識，共同討論出具體符合教師需求的協約內容，包括提供教師教學活動、教學評量及學生輔導管教的自主權，以及要求學校提供合格工作環境，明定由校方協助工會代收會員費等事項。

苗栗縣各級學校產業工會指出，工會自今年4月起，與3所學校提起團體協商，經過半年內部研議磋商，雙方同意20條團體協約草案內容並報縣府核備，今天完成簽署跨出歷史性的第一步，縣內教師勞動權益、工作價值獲得重視與保障。

參與見證的苗栗縣長鍾東錦表示，老師們作育英才，為教育奉獻、付出青春，非常辛苦，教師工會提出來的意見，只要是合法、合情、合理，縣府樂於配合和協助，老師們可以透過工會向縣府傳達訊息，讓苗栗的教育往前邁進。

鍾東錦指出，教師團體協約的簽訂象徵開啟勞資雙方誠信協商平台，也代表縣府對於公部門勞資權益的重視，期盼開創教師、學校、學生3贏局面。