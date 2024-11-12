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我國資訊教育國際評比名列前茅 學校仍缺資訊老師

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部今日公布我國學生參加「國際電腦與資訊素養研究2023」的國際評比結果。記者李芯／攝影
教育部今日公布我國學生參加「國際電腦與資訊素養研究2023」的國際評比結果。記者李芯／攝影

我國在「國際電腦與資訊素養研究2023」中名列前茅，但在「運算思維」項目上，仍有近半學生在4個等級中低於3級，在「電腦與資訊素養」則有36％學生低於2級。對此，國家教育研究院副院長顏慶祥表示，目前學校專任資訊老師仍不足，應往這個方向持續努力；教育部國教署長彭富源也表示，會持續關心是否能在整體教學資源方面提供協助。

教育部今日公布我國學生參加「國際電腦與資訊素養研究2023」（International Computer and Information Literacy Study, 簡稱ICILS 2023）的國際評比結果，這項研究每5年進行國際評比，對象是各國8年級學生。台師大學習資訊專業學院研究講座教授蔡孟蓉說明，調查分為兩大項目，「電腦與資訊素養」是能存取、評估、有效使用數位資訊的能力，具有「運算思維」則是能解析問題，並擬定由電腦執行的解題方案。

我國學生的「運算思維」在24個國家中排名第一，台灣學生的成績達3級以上者共52％，優於國際平均；「電腦與資訊素養」則是在34個國家中位居第4，台灣有64％學生的等級達到第2級以上，能夠完成基本的資訊處理任務。在城鄉差距方面，兩者與家庭社經背景的關聯性，均低於國際平均，專家認為，可見台灣的資訊教育有較佳的社會公平性。

但從另一方面來看，台灣學生運算思維在3級以下者有48％、電腦與資訊素養在2級以下者有36％，是否代表這些學生「掉隊」？顏慶祥表示，關鍵並不是設備的不足，而是教師的因素。目前學校專任的資訊科技老師依然不足，就連代理教師都不夠，國教署也很清楚，因此將會持續往這方面努力。

彭富源感謝教師們用心指導學生，也會持續關心在整體教學資源方面，是否還能提供協助。近年教育部在偏鄉已經投注了非常多平板載具，且大學生、各縣市輔導團紛紛進入偏鄉，盼能提升國家競爭力，照顧好每個孩子。

代理教師 教育部 素養

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